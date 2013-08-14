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Kültür-Sanat

Can Yücel Kuzguncuk'ta anılacak

Şair Can Yücel, Türkiye Yazarlar Sendikası, Kuzguncuklular Derneği ve Can Yücel Dostları tarafından düzenlenen etkinlikle bugün saat 19.30'da Kuzguncuk Çınaraltı Parkı’nda anılacak

14 Ağustos 2013 14:08

Şair Can Yücel, ölümünün 14'üncü yıldönümünde Kuzguncuk'ta anılacak.

"Elbet bir çapulculuğu var akşamüstü saat beşte" adıyla düzenlenen anmaya Adnan Özyalçıner, Egemen Berköz, Sennur Sezer, Refik Durbaş, İsa Çelik, Nadir Göktürk, Yaşar Miraç, Gülsüm Cengiz, Müslüm Çelik, Mustafa Köz, Ferruh Tunç, Cihan Oğuz, Ercan Kesal, Metin Üstündağ, Hüsnü Arkan, Ayhan Bozkurt ve Cengiz Kılçer gibi isimler de katılacak.

Dostlarının Can Yücel’i anlatacakları ve şiirlerini okuyacakları etkinliğin ardından saat 21.00’de de Kuzguncuk Mülkiyeliler Birliği’nde fotoğraf sanatçısı İsa Çelik’in hazırladığı bir sinevizyon gösterisi yapılacak.


Can evi bu yıl da kapalı


Güler Yücel ve kızı Su Yücel, dün Can Yücel'in Muğla'nın Datça İlçesi'ndeki mezarını ziyaret etti.

Can Yücel'in diktiği asmadan topladığı yaprakları ve bir demet çiçeği eşinin kabrine bırakan Güler Yücel, mezara saldırıyla ilgili görülen davada beraat kararı çıkmasının kendilerini çok üzdüğünü söyledi.

Güler Yücel, "Sanıklar delil yetersizliğinden beraat etti. Peki, öyleyse bu saldırıyı kim ya da kimler yaptı? Gerçeğin bir an önce ortaya çıkmasını istiyoruz. Gerçek gün ışığına çıkmadan Can'ın mezarını onarmayacağız. Can Evi'ni de geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ziyarete açmayacağız. Can Yücel hayranları bizi anlayışla karşılasın" dedi.

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