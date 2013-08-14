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Kültür-Sanat

Can Yücel için anlamlı anma

Can Yücel, ölüm yıldönümünde Muğla'nın Datça İlçesi'nde anıldı

14 Ağustos 2013 15:41

Şiirin usta ismimlerinden Can Yücel, 14'üncü ölüm yıldönümünde Muğla'nın Datça İlçesi'nde anlamlı bir etkinlikle anıldı. 
Datça'ya bağlı Yaka Köy'de 3 yıl önce kurulan Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi'nde (UKKSA) düzenlenen törenle, Can Yücel'in bir büstü bahçeye konuldu. Ankara Gazi Üniversitesi Müze Müdürü heykel ve seramik sanatçısı Azimet Karaman tarafından yapılan büstün açılış töreninde, ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Can Yücel Aliçavuşoğlu herkesin ilgi odağı oldu. Annesi Aslı, babası Nihat ve kızkardeşi Cansu ile törene katılan küçük Can Yücel, şairin adını taşımaktan mutlu olduğunu söyledi.
UKKSA adına konuşan ressam Muzaffer Akyol, Can Yücel'in önemli hizmetler verdiğini belirterek, "Can Yücel aydın kişiliğiyle gittiği her yerde kendini fark ettirmiş, şiiriyle de sanat dünyasında hep alkışlanmıştır" dedi.
 

Mezarına yapılan saldırıyı kınadı

 
19 Ağustos 2011'de, Can Yücel'in mezarına balyozla saldırılmış, mezar taşını kırılmıştı. Saldırının Ş.D. tarafından yapıldığı ortaya iddia edilmiş fakat Ş.D. mahkemede kanıt yetersizliğinden beraat etmişti.
Can baba ile çok eski yıllara dayalı tanışıklığı olduğunu ifade eden Akyol da konuşmasında bu olaya şöyle değindi:
"Bize rehberlik yaptı, sanatı sevdirdi. Sanatçının nasıl duruş sergileyeceğine dair önemli ipuçları verdi. Yıllar sonra bu değerli ozanla Datça'da da birlikte olduk. Can Baba'nın, Datça'ya yeni bir nefes, yeni bir boyut getirdiğine tanık oldum. Bütün bunların yanında, ne yazık ki Datça'da Can Yücel'in mezarına yapılan saldırı, hepimizin yüreğinde büyük bir yara, büyük bir acıdır. Bu değerli ozanın böylesine çirkin bir olaya muhatap olması hepimizi yürekten yaralamıştır. Bugün Can Yücel'i anarken, bu menfur saldırıyı bir kez daha lanetle kınıyoruz. Büstü akademiye, dolayısıyla Datça'ya kazandıran Nevzat Metin'e de teşekkür ediyoruz."

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