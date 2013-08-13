T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Can Yücel gideli 14 yıl oldu...

Şair Can Yücel, ölümünün 14. yıldönümü vesilesiyle 'Elbet bir çapulculuğu var akşamüstü saat beşte' adı altında Kuzguncuk'ta düzenlenen toplantıda anılacak

13 Ağustos 2013 22:41

Türkiye Yazarlar Sendikası, Kuzguncuklular Derneği ve Can Yücel Dostları tarafından ortaklaşa düzenlenen anma, yarın saat 19.30’da Kuzguncuk Çınaraltı Parkı’nda gerçekleşecek.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Can Yücel’i anma toplantısının katılımcıları arasında Adnan Özyalçıner, Egemen Berköz, Sennur Sezer, Refik Durbaş, İsa Çelik, Nadir Göktürk, Yaşar Miraç, Gülsüm Cengiz, Müslüm Çelik, Mustafa Köz, Ferruh Tunç, Cihan Oğuz, Ercan Kesal, Metin Üstündağ, Hüsnü Arkan, Ayhan Bozkurt ve Cengiz Kılçer yer alıyor.

Dostları Çınaraltı Parkı’nda Can Yücel’i anlatacaklar ve şiirlerinden örnekler okuyacaklar. Saat 21.00’de de Kuzguncuk Mülkiyeliler Birliği’nde fotoğraf sanatçısı İsa Çelik’in hazırladığı bir sinevizyon gösterisi yapılacak.

ETİKETLER

can yücelanma14 yılşair

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24