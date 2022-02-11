Can Yılmaz'dan 'boş baklava' paylaşımı: İçeriği yiyenin hayal gücüne bırakılmış harika bir deneyim!

Oyuncu ve yazar Can Yılmaz, sosyal medyada yayılan boş baklava satışını paylaşarak, "İçeriği yiyenin hayal gücüne bırakılmış harika bir deneyim!" dedi.

Baklavanın kilogram fiyatı 200 ila 300 liraya yükselmişken, bir esnafın "boş baklava" satmaya başlaması sosyal medyada gündem oldu.

İçinde fıstık, ceviz gibi ürünlerin yer almadığı 'baklava'nın 20 liradan satışa sunulduğu görüldü.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, boş baklavanın fotoğrafını paylaşarak “Bunu da gördük, boş baklava…” notunu düştü.

Oyuncu ve yazar Can Yılmazda sosyal medyada gündeme gelen 'boş baklava' görselini Twitter hesabından paylaşan paylaşarak, "İçeriği yiyenin hayal gücüne bırakılmış harika bir deneyim? Müthiş bir Ar-ge ürünü" dedi.

Yılmaz, daha sonra boş tost görseli de paylaşarak, "Boş baklavadan sonra, hızlı bir beyin jimnastiği yaparak 'Boş Tost' kavramını hayata geçirdim. Ürün sadece ekmek ve bir miktar elektrik ile ortaya çıkıyor. İlk ısırık öncesi 5 saniye kadar, tostun içinde ne olmasını istiyorsan düşünüyorsun ve ısırıyorsun, bitti gitti" dedi.