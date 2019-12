Can yeleği yerine yağmurluk

Bandırma Limanı'ndan ayrıldıktan kısa süre sonra batan gemiden kurtulan kamyon şoförü Kadir Kalın, geminin battığını görünce can yeleği istediklerini, ancak kendilerine yağmurluk verildiğini öne sürdü. Faciadan kurtulanlar, 'Bir çoğumuz yan yatan geminin yan tarafında yosun tutmuş midyelere basarak kurtulduk' dedi



Bandırma Limanı'nda ''Hayat-N'' adlı Ro-Ro gemisinin battığı bölgedeki arama çalışmalarını endişeli bakışlarla izleyen Kalın, kendisi gibi kamyon şoförü olan amcası ile Balıkesir'in Bigadiç ilçesinden bor madeni yükledikleri kamyonlarıyla İstanbul'a gitmek üzere gemiye bindiklerini bildirdi.



Kalın, amcasının olay sırasında geminin üst bölümündeki kafeteryada çay içtiğini, kendisinin ise aşağıda kamyonunda olduğunu söyledi. Geminin, kapaklarının kapanmasının ardından yan yatmaya başladığını anlatan Kalın, şöyle konuştu:



''Halatlar serbest bırakılınca gemi bir sağ bir sol yaptı, o anda olanlar oldu. Millet feryat ediyordu o sırada ne Sahil Güvenlik geldi ne jandarma geldi. Sağ olsun limanın botlarını gönderdiler, bizleri öyle kurtardılar. Olay anının vahametini ancak yaşayan bilir. Bağıran, çağıran, salavat getiren, telefonla çoluk çocuğuyla helalleşen feryat eden insanlar vardı, Geminin battığını görünce can yeleği istedik, bize yağmurluk verdiler. Böyle bir şey var mı?''



“Ben de eşimle helalleştim”



Kendisinin de kurtulamayacağı düşüncesiyle ilk aklına gelenin eşini arayarak helalleşmek olduğunu ifade eden Kalın, şunları söyledi:



''Ben de eşimi arayarak 'Hakkını helal et, biz gidiyoruz, çocuklara iyi bak' dedim. Hanım da 'sen ne diyorsun ya' diye bağırdı. Ben de 'Vallahi gidiyoruz. Annemi, babamı da ara, onlara da söyle, onlar da hakkını helal etsin' dedim. Biz kurtulduktan sonra çocuklar Bandırma Limanı'na geldiler.''



Konuşması sırasında zaman zaman gözleri dolan Kalın, kendisinin kurtulmasına rağmen amcasının kayıp olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



''Amcam da kamyonuyla gemideydi. Olaydan kısa süre önce kafeteryada onunla konuşmuştuk. Ben kurtuldum ama o gemiden çıkamadı. Akşamdan beri arama çalışmaları sürüyor. Ben de merakla amcamı bekliyorum. Amcamın hayatta olma ihtimali ne durumda bilemiyorum ama eşi ve çocukları da durumdan haberdar olup geldiler. Onlar da benim gibi endişeyle bekliyorlar.''



Bu arada, Bandırma Limanı'ndaki yürüyüş yolunda toplanan vatandaşların endişeli bekleyişleri sürüyor.



Firma kendini savundu



Hayat-N adlı geminin sahibi İstanbul Lines firması yetkilileri, geminin batma sebebinin birçok yetkili kurum tarafından araştırıldığını söyledi.



Gemiye fazla yüklemenin söz konusu olmadığını savunan firma yetkilileri, Bura Veritas Loydu'na kayıtlı geminin 5 Ağustos 2008 tarihinde Survey denetiminden başarı ile geçtiğini aktardı. Firma Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Ceyhan, iddia edildiği gibi Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, oğlu veya herhangi bir akrabalarıyla ortaklıkları olmadığını aktardı. Ceyhan, gemide bulunan bütüm malzemeler ve yolcuların 500 milyon euro değerinde sigorta kapsamında olduğunu da sözlerine ekledi.



Marmara Denizcilik'e ait Hayat-N adlı RO-RO gemisinin Bandırma Limanı'ndan ayrıldıktan kısa bir süre sonra yan yatarak battığı ve bir kişinin ölümü 38 kişinin yaralanmasına ve 4 kişinin kaybolmasna yol açan kaza ile ilgili firma yetkilileri açıklama yaptı. Marmara Denizcilik'e bağlı olarak faaliyet gösteren İstanbul Lines firması yetkilileri, firmanın İstanbul'daki merkez binasında basın mensuplarının sorularını cevapladı.



Firma adına basın açıklamasını okuyan Makine Enspektörü Hakan Çalışkan, Marmarayın Denizcilik A.Ş'ye ait 1981 yapımı Hayat- N adlı RO-RO gemilerinin Pazar gecesi Bandırma-Ambarlı seferini yapmak için 73 kamyon - 2 otomobil ile saat 22.55'de Bandırma Limanı'ndan ayrıldığını ve limandan ayrıldıktan kısa bir süre sonra sebebi henüz belirlenemeyen biçimde yan yatmak suretiyle battığını ifade etti.



Çalışkan, kazayla ilgili Kıyı Emniyeti, Sahil Kurtarma, Balıkesir Filo Komutanlığı, Balıkesir Liman Başkanlığı, Balıkesir Valiliği ve şirket yetkililerinin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Çalışkan teknik inceleminin tamamlanmasının ardından batış sebebi ile ilgili açıklamanın yapılacağını bildirdi.



Gemiye aşırı yüklemenin söz konusu olmadığını söyleyen Çalışkan, "Bura Veritas Loydu'na kayıtlı Türk Bayraklı Hayat-N isimli gemimiz Bandırma Ambarlı seferine 75 araç ve biletli 68 kamyon sürücüsü ile 27 mürettebat olmak üzere, toplam 95 kişiyle hareket etmiştir. 100 kamyon ve 5 bin 273 ton taşıma kapasitesine sahip olan Hayat N RORO gemimizin söz koınusu seferi kapasitesinin altında 2 bin 400 ton yük taşıyan 75 araç ile gerçekleştirilmiştir.



Hayat N Survey denetimini 5 Ağustos'da başarı ile geçmiştir. Araçların taşıdığı yüklerde çevre kirliliği yaratacak malzeme bulunmamaktadır. Ağırlıklı olarak işlenmemiş maden, sebze, meyve, seramik, kağıt su gibi malzemeler bulunmaktadır. Kriz masamızın koordinasyonu sonucu tüm kaza zedelere tek tek ulaşılmıştır. Hali hazırda 4 kamyon sürücüsünden halen haber alınamaktadır." şeklinde konuştu.



Firma Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Ceyhan ise, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Medayda yer alan Ulatırma Bakanı Binali Yıldırım, oğlu veya arkabalarının firmaya ortak olduğu yönündeki iddiaları yalanlayan Ceyhan, "Kesinlike böyle birşey yoktur. Binali Yıldırım'la herhangi bir ortaklığımız, ya da akrabalarının, oğlunun, yakınlarının ortaklığı yoktur." diye konuştu.



Geminin batış sebebi ile ilgili sorular üzerine Ceyhan, "Bu konularda teknik açıklamayı şu anda bizim kriz masamız var. İlgili arkadaşlarımız inceleme yapıyorlar. Net bilgiler ortaya çıktığında kazanın hakkında bilgi vereceğiz. Herhangi bir öngörümüz yok. Biz de görüntülerden ve kazazedelerin verdiği ifadelerden yola çıkmaya çalışıyoruz." cevabını verdi.



Ceyhan, gemide bulunan bütüm malzemeler ve yolcuların 500 milyon Euro değerinde sigorta kapsamında olduğunu da sözlerine ekledi.