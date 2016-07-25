Can yeleği giymeyi unutan Norveçli polis kendisine ceza kesti!

Norveç'te bir polis memuru, gölde devriye gezerken bindiği polis teknesinde can yeleği giymeyi unuttuğu için kendisine 500 Norveç Kronu (177 lira) ceza kesti.



Kuzey Avrupa ülkesinin kuzeydoğusundaki Tyrifjorden Gölü'nde, başkent Oslo'ya 38 kilometre mesafede bulunan Utoya Adası'nda çalışan Arne Stavnes, ortağıyla birlikte adanın çevresinde rutin devriye işlemi esnasında fotoğraf çektirdi.

Verdens Gang çekilen bu fotoğrafı internet sitesinde kullandı. Okurlardan bazıları polis memurunun can yeleği giymediğine işaret edince, Stavnes aynı gün kendisine kestiği 500 kronluk ceza makbuzunu sosyal medyada paylaştı.

Ülkede 2015'te yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre halkın yüzde 80'i polise güveniyor.