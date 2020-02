Can yeleği giydirmeden göçmenleri ölüm yolculuğuna çıkarmış

Burak GEZEN- İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinin Babakale Burnu açıklarında, dün gece 3\'ü çocuk 7 göçmene mezar olan 4,5 metre uzunluğundaki fiber teknenin, balıkçıların ağlarına takılarak alabora olduğu ileri sürüldü. Tekneyi kullanan İran uyruklu insan kaçakçısının can yeleği giydiği, 20 Afgan göçmeni ise can yeleği giydirmeden ölüm yolculuğuna çıkardığı belirlendi.

Dün saat 22.45’te, insan kaçakçısı olduğu değerlendirilen bir İranlı ile 20 Afgan kaçak göçmenin Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek üzere bindiği 4,5 metre uzunluğundaki fiber tekne, Ayvacık ilçesi Babakale Burnu mevkiinde, sahilden 1,3 mil açıkta alabora oldu. Denize düşen kaçak göçmenlerden 3’ü çocuk, toplam 7 kişi yaşamını yitirdi. 13 kaçak göçmen ise balıkçılar tarafından kurtarıldı. Ölenlerden birinin, henüz 1 yaşında bir bebek olduğu öğrenildi.

Kurtarılan kaçak göçmenler, denizde başka kayıp göçmen olmadığını söyledi. Ancak Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerine kadar bir arama kurtarma korveti ve bir sahil güvenlik botu ile arama kurtarma faaliyetlerine devam etti. Bölge, sahil güvenlik helikopteri ile de termal kamera ile kontrol edildi, başka bir kaçak göçmen olmadığı saptandı. Arama kurtarma çalışmaları bu sabah sonlandırıldı.

CENAZELER BURSA ADLİ TIP KURUMU\'NA GÖNDERİLDİ

Olay yerinde savcının incelemesini tamamlamasının ardından, Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırılan 7 göçmenin cenazesi, daha sonra otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Hastanede kontrolden geçirilen 13 kaçak göçmen ise Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi.

KENDİSİ CAN YELEĞİ GİYMİŞ, KAÇAKLARI ÖLÜME SÜRÜKLEMİŞ

Assos ile Babakale arasındaki sahil kesiminden fiber tekneyle başlayan umut yolculuğunun ölüm yolculuğuna dönüştüğü olayla ilgili ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Fiber teknenin pervanesinin, bölgede balıkçıların denize bıraktığı ağlara takıldığı ve dengenin kaybolması sonucunda da alabora olduğu ileri sürüldü. Ayrıca, kendisi can yeleği giyen İran uyruklu insan kaçakçısı kaptanın, Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na götürmeyi vadettiği 20 Afgana ise can yeleği giydirmediği belirlendi. Olaydan sağ kurtulan İran uyruklu kaptanın, Sahil Güvenlik Komutanlığı\'nın Küçükkuyu beldesindeki karakolunda gözaltında tutulduğu öğrenildi.

FİBER TEKNE BABAKALE LİMANI\'NA GETİRİLDİ

Kaçak göçmenlerin bindiği fiber tekne ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yedeğe alınarak, Babakale Limanı\'na getirildi. Burada, 4,5 metre uzunluğundaki tekneyi görenler, Midilli Adası\'na gitmek üzere 21 kişinin bu küçük tekneye bindiğine inanmakta zorlandı.



FOTOĞRAFLI