Can Yayınları'ndan Kürt edebiyatı seçkisi; 'Biraz Dolaşacağım' raflarda

Can Yayınları, çoğunluğu Türkiye’de yaşayan yahut bir dönem yaşamış olan ve Kürtçe yazan edebiyatçıları bir araya getirerek, “Biraz Dolaşacağım” isimli bir öykü seçkisi yayımladı.

Kültür Servisi’nin haberine göre, Mehmet Dîcle, Helîm Yûsiv, Bawer Rûken, Amed ÇekoJiyan, Brahîm Ronîzêr, Fatma Savci, Mihemed Şarman, Lorîn S Doğan, Sîdar Jîr, Lokman Ayebe, H. Kovan Baqî ve Yaqob Tilermenî’nin katkı koyduğu kitaptaki öykülerinin çevirisini Şêxo Fîlîk, editörlüğünü ise Ercan Yılmaz üstlendi.

Geçmişten gelen Kürt anlatı geleneğinin, modern edebiyat diliyle yorumlanışına katkı koyan “Biraz Dolaşacağım”, Türkiyeli Kürt edebiyatının toplumla kurduğu kültürel bağa katkı koymayı umuyor.