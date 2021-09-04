Can Yaman'ın hayranları Roma'da kaldığı otelin önünde saatlerce bekledi

Oyuncu Can Yaman, Roma sokaklarında hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı ve izdihama sebep oldu. Yaman’ın hayranları oyuncunun kaldığı otelin önünde saatlerce bekledi.

Bir süredir İtalya’da yaşayan Can Yaman’a İtalyanların sevgisi artarak devam ediyor. Yaman önceki gün sosyal medya hesabından Roma sokaklarında büyük ilgiyle karşılaştığı anları paylaştı. Oyuncu, sevenleriyle tek tek fotoğraf çektirdi. Akşam saatlerinde Can Yaman’ın konakladığı otelin önünü de gelen İtalyan hayranları, ünlü oyuncuya seslerini duyurmaya çalıştı.

Yaman, tezahüratlara daha fazla dayanamayıp balkona çıkarak sevgi gösterisinde bulunanlara el salladı.