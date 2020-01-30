Can Yaman'dan 'libido' açıklaması: Çok farklı yerlere giden bir kelimeymiş

Oyuncu Can Yaman, daha önce birlikte rol aldığı oyuncu hakkında "Libidosu yoktu" yorumunu yapmasının ardından gelen tepkilere yanıt verdi. Yaman, "Yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Libido kelimesi çok farklı yerlere giden bir kelimeymiş. Ders çıkarmış oldum. Hata insanlara mahsus" dedi.

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuşan Yaman, şunları söyledi:

"Yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Libido kelimesi çok farklı yerlere giden bir kelimeymiş. Ders çıkarmış oldum. Hata insanlara mahsus... Ben o kelimeyi daha geniş ve kapsamlı bir anlamda kullanmak istemiştim. Dizide aşkı inandırıcı kılan, kimya, enerji ve uyumdan bahsetmek istemiştim ama konu çok farklı yerlere gitti. Bu kadar dallanıp budaklanacağı hiç tahmin etmedim. Dikkat etmem gerekirmiş."

Yaman, geçen aylarda daha önce birlikte rol aldığı partneri Selen Soyder için "Libidosu yoktu" yorumunu yapmış ve "Senin bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatır mısın?" diyen kadın hayranına ise "Arka odaya geçelim" yanıtını vermişti.