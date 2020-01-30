T24 LogoT24 Logo
Magazin

Can Yaman'dan 'libido' açıklaması: Çok farklı yerlere giden bir kelimeymiş

Yaman'ın birlikte rol oynadığı oyuncu için "Libidosu yoktu" demişti

30 Ocak 2020 13:50

Oyuncu Can Yaman, daha önce birlikte rol aldığı oyuncu hakkında "Libidosu yoktu" yorumunu yapmasının ardından gelen tepkilere yanıt verdi. Yaman, "Yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Libido kelimesi çok farklı yerlere giden bir kelimeymiş. Ders çıkarmış oldum. Hata insanlara mahsus" dedi.

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuşan Yaman, şunları söyledi:
"Yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Libido kelimesi çok farklı yerlere giden bir kelimeymiş. Ders çıkarmış oldum. Hata insanlara mahsus... Ben o kelimeyi daha geniş ve kapsamlı bir anlamda kullanmak istemiştim. Dizide aşkı inandırıcı kılan, kimya, enerji ve uyumdan bahsetmek istemiştim ama konu çok farklı yerlere gitti. Bu kadar dallanıp budaklanacağı hiç tahmin etmedim. Dikkat etmem gerekirmiş."

Yaman, geçen aylarda daha önce birlikte rol aldığı partneri Selen Soyder için "Libidosu yoktu" yorumunu yapmış  ve "Senin bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatır mısın?" diyen kadın hayranına ise  "Arka odaya geçelim" yanıtını vermişti.

ETİKETLER

can yamanoyunculibidomagazinselen soyder
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24