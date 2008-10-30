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Can ve Arsen Gürzap çifti boşanıyor

Ayrı yaşayan usta tiyatro oyuncuları Can Gürzap ve Arsen Gürzap çifti, boşanmak için başvurdu.

30 Ekim 2008 02:00

Ayrı yaşayan usta tiyatro oyuncuları Can Gürzap ve Arsen Gürzap çifti, boşanmak için başvurdu. Can Gürzap geçmişte “Vakitsizlikten boşanamıyoruz” demişti.

Beş yıldır ayrı yaşayan 20 yıllık evli oyuncu çift boşanıyor. Geçen yıl yaptığı açıklamada “Dört yıldır ayrıyız. Yoğundum; boşanmaya zaman bulamadım” diyen Can Gürzap, eşiyle boşanmak için anlaştı. Anlaşmalı olarak dava açıp fikren ve ruhen anlaşamadıklarını belirten çift, tazminat ve nafaka talep etmedi. Gürzap çifti ayrı yaşamalarına rağmen evliliklerini resmen bitirmemelerine ortak kurdukları spikerlik ve oyunculuk okulunun neden olduğu iddia edilmişti. İkilinin iş ortaklığının boşanma sonrası da devam edeceği öğrenildi. Duruşmaya birlikte gidecek olan Can ve Arsen Gürzap tek celsede boşanacak.

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