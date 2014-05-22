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'Can Tanrıyar beni öldürecek' diyen Petek Dinçöz'e polis koruması

Emniyete davet edilen Can Tanrıyar, hakkındaki iddialar için 'Yalan' dedi

22 Mayıs 2014 10:32

Eski eşi Can Tanrıyar’dan şiddet gördüğünü iddia ederek Başbakan Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’dan yardım isteyen şarkıcı Petek Dinçöz’e polis yakın koruma tahsis edildi.

Şarkıcı Petek Dinçöz, geçen ay televizyon programında eski eşi yapımcı Can Tanrıyar’dan şiddet gördüğünü söylemesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne davet edildi. Hürriyet'in haberine göre, programdaki sözlerini tekrarlayan Dinçöz, hayati tehlikesinin olduğunu belirterek Tanrıyar’dan şikâyetçi oldu ve koruma talep etti.


1 haftadır görevde


Emniyete davet edilen Tanrıyar da hakkındaki iddialar için “Yalan” dedi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Koruma Şube Müdürlüğü’nden bir polis memurunu geçen hafta Dinçöz’ün yanında görevlendirdi. Koruma polisi görevine başladı.  

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