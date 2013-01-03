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Yaşam

Çan sesinden faydalanan hırsızlar bir ton esrarı çaldılar

Yılbaşı kutlamalarından çalınan çan sesinden yararlanan hırsızlar İspanya'daki bir gümrük deposundan piyasa değeri 10 milyon euro olan bir ton esrar çaldı

03 Ocak 2013 10:15

İspanya'nın Endülüs bölgesindeki Huelva kentinde, yılbaşı gecesi tam gece yarısında liman bölgesindeki gümrük idaresine gelen bir grup maskeli soyguncu depolarda bulunan yaklaşık bir ton esrarı çalarak kayıplara karıştı. Hırsızların, şehirde yeni yıla girilirken geleneksel olarak 12 kez çalınan çanların sesinden faydalanıp gümrük deposunun kapısını kırdığı ve depo görevlisini etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Çevre sakinleri gümrük bölgesindeki hareketliliği farkedip polise haber verse de hırsızlar beş arazi aracına yüklediği esrar paketleriyle kaçmayı başardı.

Çalınan uyuşturucunun yetkililer tarafından daha önceden el konulan 30 adet esrar paketi olduğu açıklanırken, El Mundo gazetesine konuşan bir polis yetkilisi şu ana kadar yapılan aramalardan bir sonuç alınamadığını söyledi.

Basında yer alan haberlere göre uyuşturucunun piyasa değeri yaklaşık 10 milyon euro.

(Deutsche Welle Türkçe)

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