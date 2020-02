Can Özüpek üç adım finalinde

ERCAN ATA-BERLİN, (DHA)

Üç adım atlamada yarışan iki milli atletten biri olan Can Özüpek, 16.66\'lık derecesiyle adını Avrupa Şampiyonası finaline yazdırdı.

Berlin Olimpiyat Stadı\'nda devam eden Avrupa Atletizm Şampiyonası\'nda heyecan sürüyor. Türkiye\'nin iki madalya çıkardığı tarihi akşamın ertesinde cuma günü sabah seansında da Can Özüpek üç adım finaline kaldı.

Üç adımda iki grup halinde yapılan eleme müsabakalarının A Grubu\'nda sahne alan Can, 2.0 metrelik sınırdaki rüzgar desteğiyle yaptığı 16.66\'lık atlayışıyla finale kalmayı bildi. 1996 doğumlu genç atlet, üç hafta önce kırdığı 16.77\'lik U23 Türkiye rekorundan sonra formunu sürdürdüğünü gösterdi.

Yarışmadaki diğer milli atlet Necati Er, son hakkındaki 16.26\'lık derecesiyle 10\'uncu sırayı elde edebildi ve finalin dışında kaldı.

Kadınlar 3000 metre su engellide Özlem Kaya, ilk seride 13\'üncü sırayı alabildi. Son şampiyonada üçüncü olan Özlem, 9:50.80\'lik derecesiyle bu kez finale adını yazdıramadı.

Çekiç atmada Kıvılcım Kaya-Salman, 68.10\'luk derece yapabildi ve grubunda 9\'uncu sırayı aldı. Bu yıl Akdeniz Oyunları\'nda madalya alan Kıvılcım, Avrupa Şampiyonası\'nda hedeflediği finale yükselemedi.

Bugün sabah seansındaki diğer yarışma 4×400 metre seçmesiydi. Türkiye, Abdullah Tütünci, Yavuz Can, Akın Özyürek ve Batuhan Altıntaş dörtlüsüyle çıktığı yarışmada 3:07.83 koşan Ay-yıldızlılar, seride yedinci oldu. Toplu listede 13\'üncü sırayı alan Türkiye, bu dalda şampiyonaya veda etti.

