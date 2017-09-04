Can kurtarırken canından olan İbrahim'in ailesi yasta

Halil ÖZÇOBAN/ BURSA, (DHA)- BURSA\'da, Uludağ\'ın zirvesinde bulunan Kilimli Göl\'de boğulma tehlikesi geçiren 14 yaşındaki Burak Uygun\'u, bir arkadaşıyla birlikte suya atlayıp kurtaran, ancak kendisi boğularak can veren 25 yaşındaki İbrahim Doğan\'ın ailesi yasta. Bir fabrikada işçi olarak çalışan ve çok iyi yüzme bildiği söylenen Doğan\'ın ölüm nedeni, otopsi sonucu belirlenecek. Uzmanlar, Doğan\'ın soğuk olan gölde vücuduna oluşan kramp sonucu boğulmuş olabileceğini söyledi.

Bursa\'nın Kestel İlçesi\'ne bağlı Gözede Köyü\'nde çiftçilik yapan Ayşe ve Orhan Doğan çiftinin 2 kızından sonra dünyaya gelen İbrahim Doğan, Bursa\'da Tophane Endüstri Meslek Lisesi\'ni bitirip 2 yıllık meslek yüksek okulundan mezun oldu. İbrahim Doğan, ardından Bursa\'daki bir fabrikada işçi olarak çalışmaya başladı. Çok iyi yüzme bildiği söylenen İbrahim Doğan, geçen cumartesi günü amca çocukları ve bir grup arkadaşı ile bir gecelik kamp kurmak için Uludağ\'ın zirvesindeki Kilimli Gölü\'ne gitti.

Burada gece boyunca arkadaşlarıyla sohbet edip eğlenen İbrahim Doğan, dün öğleden sonra dönüş için çadırlarını toplarken göl kenarında piknik yapan Uygun Ailesi\'nin çocukları Burak\'ın boğulma tehlikesi geçirdiğini fark etti. Hiç düşünmeden arkadaşları ile göle atladı. Burak\'ı kurtaran İbrahim Doğan, gölde bir anda gözden kayboldu. Paniğe kapılan arkadaşları hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine Bursa\'dan jandarma, polis, AFAD, AKUT ve BAKUT ekipleri geldi ve seferber oldu. Dalgıçlar, gölün dibinde İbrahim Doğan\'ın cesedine ulaştı. Doğan\'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Yetkililer, İbrahim Doğan\'ın eriyen karlar nedeniyle soğuk olan gölde vücuduna giren kramp sonucu batıp, çamur olan dibe saplanmış olabileceğini söyledi.

Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından beirlenecek olan İbrahim Doğan\'ın ailesi ise yasa boğuldu. Doğan\'ın cenazesi, bugün ikindide kılınacak cenaze namazının ardından köyünde toprağa verilecek.

Öte yandan, boğulma tehlikesi geçiren ve İbrahim Doğan tarafından kurtarılan Burak Uygun\'un sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.



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