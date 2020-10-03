Can kaybının arttığı İran'da kısıtlamalar geri getirildi

Tahran Valiliği'nden yapılan açıklamada, bugünden itibaren bir hafta süreyle Koronavirüs kısıtlamalarının yeniden uygulanmaya başlandığı bildirildi.

Buna göre başkentteki üniversiteler, okullar, dini medreseler, camiler, sinema ve tiyatro salonları, müzeler, toplantı salonları, kuaförler, güzellik salonları, spor salonları, kafeler, hayvanat bahçeleri, eğlence merkezleri ve yüzme havuzları bir hafta süreyle kapalı olacak.

Kısıtlamalar çerçevesinde cuma namazı da kalınmayacak ve her türlü sosyal etkinlik yasak olacak.

Can kaybı 26 bin 700'ü, vaka sayısı da 468 bini geçti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Koronavirüs salgınında son 24 saatte 179 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 3 bin 523 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 26 bin 746'ya, vaka sayısının da 468 bin 119'a çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 127'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 387 bin 675'e ulaştığı bilgisini verdi.

Lari, ülkede toplam 4 milyon 98 bin 161 kişiye test yapıldığını aktardı.