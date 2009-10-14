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Can ile Aksüt yine boşanamadı

Duruşmaya, davacı Sibel Can Aksüt ile davalı Sulhi Garan Aksüt katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu.

14 Ekim 2009 03:00

Beykoz Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacı Sibel Can Aksüt ile davalı Sulhi Garan Aksüt katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada söz alan taraf avukatları, mahkemeye tanık ve delilleri sunmak üzere süre istediklerini bildirdiler. Mahkeme hakimi, taraflara süre vererek duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası basın mensuplarının soruları üzerine Sulhi Garan Aksüt'ün avukatı Mehmet Berzan Ekinci, duruşmada, her iki tarafın da tanık ve delil listesini sunmak için süre istediğini belirterek, tanık olarak kimlerin dinleneceğinin henüz belirlenmediğini söyledi. Avukat Ekinci, taraflar arasındaki en büyük anlaşmazlığın müşterek çocukları Emir Aksüt'ün velayeti konusunda olduğunu da sözlerine ekledi.

Sibel Can Aksüt'ün avukatı Fatma Keziban Hatemi tarafından Beykoz Aile Mahkemesine verilen dava dilekçesinde, ''Evliliğin temelinden sarsıldığı ve aralarında şiddetli geçimsizlik'' bulunduğu belirtilerek, Sibel Can Aksüt'ün eşi Sulhi Aksüt'ten boşanmasına karar verilmesi istenmişti.

Dilekçede, mal paylaşımının mahkeme tarafından yapılması ve çiftin müşterek oğlu olan Emir Aksüt'ün velayetinin ise Sibel Can Aksüt'e verilmesi talep edilmişti.

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