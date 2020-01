-''Can'' filminin prömiyeri, ABD'de yapılacak İSTANBUL (A.A) - 19.01.2012 - Yönetmen Raşit Çelikezer'in ''Can'' adlı filminin prömiyeri, ''Sundance Film Festivali''nde 23 Ocak'ta yapılacak. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yapımcılığını Defne Film Prodüksiyon ve Efekt Yapım'ın ortaklaşa yaptığı, Raşit Çelikezer'in yönettiği, başlıca rollerde Selen Uçer, Serdar Orçin, Yusuf Berkan Demirbağ ve Erkan Avcı'nın yer aldığı ''Can'' adlı film, 19-29 Ocak tarihleri arasında ABD'nin Utah eyaletinde yapılan Sundance Film Festivali'nde görücüye çıkacak. Prömiyeri, 23 Ocak akşamı yapılacak film, 24, 25, 26 ve 28 Ocak tarihlerinde de festival bünyesinde gösterilecek. Filmin uluslararası prömiyerine; yönetmen Raşit Çelikezer'in yanı sıra ortak yapımcılar Burak Akidil, Umman Küçükyılmaz, başrol oyuncuları Selen Uçer, Serdar Orçin ve filmin müziklerinin bestecisi Tamer Çıray'dan oluşan 6 kişilik ekip katılacak. ''Can'' Sundance Film Festivali bünyesindeki ''Dünya Sineması Bölümü''nde, ''Büyük Jüri Özel Ödülü-En İyi Film'', ''En iyi yönetmen'', ''En iyi senaryo'', ''En iyi görüntü yönetmeni'' ve ''İzleyici Ödülü'' için yarışacak.