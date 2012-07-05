'Can' filmi festivalden festivale koşuyor!

11 Mayıs'ta Türkiye'de vizyona giren, öncesinde de bir çok festivalde gösterilen 'Can' filmi ses getirmeye devam ediyor. Daha Türkiye’de gösterime girmeden önce Amerika’da Sundance Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü alan film, bu ay dünyaca ünlü üç festivalde daha gösterilecek.

48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden 2 ödül alan filmin senarist ve yönetmenliğini Raşit Çelikezer’in üstlenirken; başrollerini Selen Uçer, Serdar Orçin, Yusuf Berkan Demirbağ ve Erkan Avcı oynuyor.

31. Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde Ulusal Yarışma Bölümü’nde gösterilen, 38. Seattle FF (Amerika), 10. Brüksel FF (Belçika) ve son olarak da 20. ArtFilmFest (Slovenya) festivallerinde yarışan filmin festival günlüğü sırasıyla şöyle;

-29. Kudüs Film Festivali

-24. Galway Film Fleadh programı

-9. Skip City International D-Cinema Film Festivali

Film 5-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek 29. Kudüs Film Festivali’nde 9 ve 12 Temmuz'da Dostlar ve Komşular (Friends & Neighbors) Bölümü’nde katılımcılara sunulacak.

10-15 Temmuz tarihleri arasında da İrlanda’da 24. kez gerçekleştirilecek olan, Avrupa’nın en büyük bağımsız film festivallerinden Galway Film Fleadh programında yer alacak. Burada Dünya Sineması Bölümü’nde 24 filmle birlikte yarışacak olan filmin gösterim tarihi ise12 Temmuz olacak.

Film son olarak da 14-22 Temmuz tarihleri arasında 9. Skip City International D-Cinema Film Festivali’nde yarışacak 12 filmden biri olarak 15-20 Temmuz tarihlerinde gösterilecek. Sony şirketinin sponsorluğunda yürütülen festival, yalnızca dijital teknolojiyle çekilmiş bağımsız filmleri kabul ediyor. Bu yıl rekor katılım gerçekleşen festivale uzun metrajda 571 film başvurdu.