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Can Dündar'ın sitesi Almanya'dan yayına başladı: Özgürüz!

Can Dündar haberi Twitter üzerinden duyurdu

24 Ocak 2017 03:46

Bir süredir Almanya’da yaşayan ve burada yeni bir yayın projesi içinde olduğu bilinen gazeteci Can Dündar internet üzerinden yayın yapan ozguruz.org’un yayına başladığını duyurdu. Özgürüz.org'un yayına başlaması için gazeteci Uğur Mumcu’nuın katledildiği 24 Ocak’ı seçildi. İnternet sitesi Türkçe ve Almanca olarak iki dilli yayın yapıyor.

Can Dündar Twitter üzerinden gelişmeyi duyurduğu tweetinde bir de fotoğraf paylaştı: 

“Heyecan içindeyiz. Gece takvimler 24 Ocak'a döndüğünde yeni web sitemizin kuruluşu duyurulacak. İnsanlık için küçük, bizim için büyük adım. 24 Ocak. Uğur Mumcu'yu anıyor&yaşatıyoruz. Nihayet ve yeniden başlıyoruz. #özgürüz http://ozguruz.org Facebook: Özgürüz Bizi izleyin.”

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