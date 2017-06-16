T24 LogoT24 Logo
Gündem

Can Dündar’ın kitabı oyun oluyor

'Tutuklandık' İngiltere'nin en köklü tiyatro topluluğu tarafından sergilenecek

16 Haziran 2017 00:21

Royal Shakespeare Company, Can Dündar’ın "Tutuklandık" adlı kitabından yapılan bir uyarlamayı İngiltere'de sergileyecek.

İngiliz tiyatrosunun en köklü topluluklarından Royal Shakespeare Company yarın (16 Haziran) Can Dündar’ın “Tutuklandık” adlı kitabından yapılan bir uyarlamayı sergileyecek.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre; Feyza Howell’in çevirisiyle ve “We Are Arrested” adıyla sahnelenecek olan gösteri Can Dündar’ın ‘MİT TIR’ları’ haberinin ardından Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül ile birlikte tutuklanarak cezaevine konduğu dönemi anlatıyor.

Türkiye saati ile 16.30’da sergilenecek oyun Royal Shakespeare Company’nin The Other Place (Öteki Yer) birimi tarafından sahneleniyor. 

ETİKETLER

can dündartutuklandıkoyuningiltere

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24