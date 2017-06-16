Can Dündar’ın kitabı oyun oluyor

Royal Shakespeare Company, Can Dündar’ın "Tutuklandık" adlı kitabından yapılan bir uyarlamayı İngiltere'de sergileyecek.

İngiliz tiyatrosunun en köklü topluluklarından Royal Shakespeare Company yarın (16 Haziran) Can Dündar’ın “Tutuklandık” adlı kitabından yapılan bir uyarlamayı sergileyecek.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre; Feyza Howell’in çevirisiyle ve “We Are Arrested” adıyla sahnelenecek olan gösteri Can Dündar’ın ‘MİT TIR’ları’ haberinin ardından Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül ile birlikte tutuklanarak cezaevine konduğu dönemi anlatıyor.

Türkiye saati ile 16.30’da sergilenecek oyun Royal Shakespeare Company’nin The Other Place (Öteki Yer) birimi tarafından sahneleniyor.