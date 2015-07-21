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Can Dündar'ın IŞİD tweet'ine Yıldıray Oğur'dan 'Belgelerinizden birini görebilir miyiz?' sorusu

Dündar Twitter'dan 'Suruç, AKP'nin ve MİT'in IŞİD siyasetinin kanlı meyvesidir' demişti

21 Temmuz 2015 20:46

Kobanê’ye oyuncak götürmek ve bölgede kütüphane kurmak için yola çıkmayı planlayan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyelerine yönelik bombalı saldırının düzenlendiği Şanlıurfa Suruç'taki katliama ilişkin Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın Twitter üzerinden "MİT'in IŞİD'e bomba ve eleman taşıdığını belgeledik, suçlu ilan edildik Suruç, AKP'nin ve MİT'in Suriye ve IŞİD siyasetinin kanlı meyvesidir" paylaşımına Türkiye gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, 11 maddede sordu: 

"Can Bey, Türkiye'nin IŞİD'e bomba ve eleman taşıdığıyla ilgili 'belgeler'inizden birini görebilir miyiz?"

Kobane'ye gitmek isteyen Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyesi 300'e yakın gencin toplandığı kültür merkezinde yaşanan patlamada 31 kişi hayatını kaybederken, 100'den fazla kişi de yaralandı.


Cumhuriyet Gazetesi yazarı Can Dündar, Twitter hesabından saldırıda sorumluluğun MİT ve hükümette olduğunu savundu:
 

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