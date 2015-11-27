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Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar: Direneceğiz ve kazanacağız!

Erdem Gül'ün annesi: Çocuğumu onuruyla yetiştirdim

27 Kasım 2015 02:40

Adana'da durdurulan MİT TIR'larının içinde silah ve mühimmat bulunduğunu ortaya koyan belgeleri yayınladıkları nedeniyle "silahlı terör örgütüne üyelik, casusluk, devlet sırlarını ifşa etme" suçlamasıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’ın eşi Dilek Gül Dündar, yaşananları "Basına yapılmış bir darbe" olarak nitelendirdi.

Mahkeme kararının ardından Çağlayan Adliyesi çıkışında basın mensuplarına konuşan Dilek Gül, “Direneceğiz ve kazanacağız diyorum ben. Basına yapılmış bir darbe. Zaten sürekli darbe yapıyorlar bize. Ama çok güçlü durduk diyorum. Herkesin güçlü durmasını istiyorum” diye konuştu. Dilek Gül, içeri almadıkları için mahkemenin tutuklama gerekçesini duymadığını söyledi.

7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün annesi Fatma Gül, tutuklanma kararının ardından gözyaşlarına boğuldu. Oğlunu fındık toplayarak yetiştirdiğini söyleyen anne Gül, "Üç çocuk büyüttüm namusumla şerefimle. Çocuğumu onuruyla yetiştirdim" dedi.

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