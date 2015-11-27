Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar: Can'ın herkese selamı var

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün MİT TIR'larına ilişkin haber ve görüntüleri yayımladıkları gerekçesiyle tutuklanmasının ardından Cumhuriyet’in merkez binası önünde destek eylemi düzenlendi. Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar, Cumhuriyet gazetesinin önünde açıklama yaparak, “Can'ın herkese selamı var" dedi.

Dilek Dündar açıklamasında, "Bu Can'a takılmış bir şeref madalyasıdır. Gurur duyuyoruz. Can'ın herkese selamı var" dedi. Dilek Dündar, açıklamanın ardından alkışlar eşliğinde gazete binasına girdi.

Dilek Dündar, dün akşam açıklanan tutuklama kararının ardından, “Direnicez ve kazanıcaz diyorum ben. Basına yapılmış bir darbe. Zaten sürekli darbe yapıyorlar bize. Ama çok güçlü durduk diyorum. Herkesin güçlü durmasını istiyorum” diye konuşmuştu. Dilek Dündar, tutuklama kararının çıkarıldığı dün, Can Dündar ile evlilik yıldönümleri olduğunu söylemişti.