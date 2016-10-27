Can Dündar’ın da aday olduğu Sakharov düşünce özgürlüğü ödülü IŞİD’den kaçan iki Ezidi kadına verildi

Avrupa Parlamentosu (AP) Sakharov Düşünce Özgürlüğü Ödülü'nü bu yıl, Irak Şam İslam Devleti örgütünün (IŞİD) elinden kurtulmayı başaran Ezidi insan hakları savunucuları Nadia Murad ve Lamiya Başar'a verdi.

Nadia Murad ve Lamiya Başar, IŞİD militanları tarafından kaçırılmış ve esir kaldıkalrı süre boyunca cinsel ve fiziksel şiddete maruz kalmış binlerce Ezidi kadından sadece ikisi.

Örgütün elinden kurtulmayı başaran Murad ve Başar, Ezidi katliamının tanınması için mücadele veriyor.

AP Liberal Grup Başkanı ve eski Belçika Başbakanı Guy Verhofstadt, ödülün rezil bir vahşet karşısında inanılmaz bir cesaret ve insanlık gösteren iki kadına verilmesinden gurur duyduğunu söyledi.

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Nadia Murad, Sincar yakınlarındaki Kocho köünde bulunan evinden alınmış, Musul'a götürülmüş ve burada işkence ve tecavüze uğramıştı. Murad daha sonra kaçmayı başarmış ama Sincar saldırısı sırasında altı erkek kardeşini ve annesini kaybetmişti.

Yine Kocho köyünden olan Lamiya Başar ise 20 aylık esareti sırasında birkaç keç kaçmaya çalışmıştı. Başar kaçırıldığında sadece 16 yaşındaydı.

Birleşmiş Milletler, IŞİD'in Irak'taki Ezidilere karşı tüm bir topluluğu öldürerek planlı soykırım yapmaya çalıştığı görüşünde.

Ağustos 2014'te Sincar'ın IŞİD'in eline geçmesinden sonra on binlerce Esidi evlerinden kaçmak zorunda kalmıştı.

Binlerce kadın ve kız çocuğu "savaş ganimeti" olarak ele geçirilmiş ve IŞİD militanları tarafından köle pazarlarında satılmıştı. Kadınlar erkek yakınlarından ayrılmış ve erkeklerin büyük kısmı öldürülmüştü.

Sakharov Düşünce Özgürlüğü Ödülü'nün bu yılki adaylarından biri Kırım Tatarları, biri de eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'dı.

Can Dündar, MİT TIR'ları haberi sebebiyle geçen Kasım ayında tutuklanmış ve "devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklamaktan" 5 yıl 10 ay hapse çarptırılmıştı. Dündar, tutuksuz yargılanmaya devam ederken, 6 Mayıs'taki duruşmada Çağlayan Adliyesi önünde silahlı saldırıya uğramıştı.

Sovyet bilim adamı ve 1975 Nobel Barış Ödülü sahibi Andrey Sakharov'un adını taşıyan ödül, 1988"den bu yana insan hakları savunucularına veriliyor.Sakharov Ödülü ilk olarak 1988 yılında Nelson Mandela'ya verilmişti.