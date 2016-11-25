Can Dündar'ın Cumhuriyet'teki yazılarına ara verildi

Cumhuriyet Yayın Yönetmeni'yken yayımlanan "MİT TIR'ları" haberleri nedeniyle "devletin gizli kalması gereken bilgilerini yayımlamak, ajanlık, darbeye teşebbüs" iddialarıyla açılan dava kapsamında tutuklanan, tahliye edilmesinin ardından uğradığı silahlı saldırıdan sonra çıktığı yurt dışından dönmeyen Can Dündar'ın gazetedeki yazılarına ara verildi.

Can Dündar'ın, kendisinden sonra Genel Yayın Yönetmeni olmasının ardından tutuklanan Murat Sabuncu'ya hitaben kaleme aldığı 11 Kasım'daki yazısından sonra Cumhuriyet'te yazısı yayımlanmadı.

T24'ün aldığı bilgilere göre, halen Almanya'da bulunan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Can Dündar'ın yazılarına ara verildi.

"Gazetenin yakalanamayan firari yazarı olmasının" 21 gündür cezaevinde bulunan Cumhuriyet yöneticisi ve yazarlarının tutukluluklarına yapılan itirazların sulh ceza hâkimliğince reddedilme gerekçelerinden biri olarak kayda geçirilmesinin de Can Dündar'ın yazılarına ara verilmesi kararında etkili olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, Yayın Danışmanı Kadri Gürsel, Okur Temsilcisi Güray Öz, Cumhuriyet Kitap Yayın Yönetmeni Turhan Günay, çizer Musa Kart, yazar Hakan Kara, Cumhuriyet Vakfı yöneticileri Önder Çelik, Bülent Utku, Mustafa Kemal Güngör "FETÖ ve PKK terör örgütlerine üye olmamakla birlikte destek olmak" iddiasıyla 21 gün önce tutuklandılar. Cumhuriyet yöneticileri ve yazarlarının tutukluluklarına yapılan itirazlar reddedildi.