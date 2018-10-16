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CAN DÜNDAR'IN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TAZMİNAT ÖDEMESİNE KARAR VERİLDİ

  Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA Can Dündar tarafından kaleme alınan iki köşe yazısı ile "Arkadaş'ın babası" üst başlığıyla yayınlanan yazı dizisine ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları tarafından açılan tazminat davası kara

16 Ekim 2018 17:23

 

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA
Can Dündar tarafından kaleme alınan iki köşe yazısı ile \"Arkadaş\'ın babası\" üst başlığıyla yayınlanan yazı dizisine ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın avukatları tarafından açılan tazminat davası karara bağlandı. Mahkeme Can Dündar, Mehmet Orhan Erinç ve Yenigün Haber Ajansı\'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a 10 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi0.
İstanbul 16. Asliye Hukuk Mahkemesi\'nde görülen duruşmada, davacı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına avukatı Hatice Özay ile davalılar Can Dündar, Mehmet Orhan Erinç ve Yenigün Haber Ajansı\'nı temsilen avukatlar hazır bulundu. Duruşmada söz alan Erdoğan\'ın avukatı, davanın kabulüne karar verilmesini isterken davalı vekilleri ise davanın reddine karar verilmesini talep etti. Davanın kısmen kabulüne karar veren mahkeme, davalıları 10 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum etti. 
 

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