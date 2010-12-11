Can Dündar'ın babası vefat etti

T24 - Türk basının önde gelen isimlerinden, Milliyet gazetesi yazarı Can Dündar babasını kaybetti.

Ünlü gazeteci ve televizyoncu Can Dündar’ın babası Ali Rıza Dündar, dün öğleden sonra vefat etti. Dündar’ın cenazesi yarın Ankara Kocatepe Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Gölbaşı Mezarlığı’na defnedilecek.

Ali Rıza Dündar geçtiğimiz günlerde rahatsızlanmış, bir süre hastanede tedavi gördükten sonra eve çıkmıştı. Dündar babasının rahatsızlığını Milliyet’teki köşesine şöyle taşımıştı:

“Hayat, garip bir oyun...baba olduğunda, babalar çocuklaşıyor çoğunlukla...

Bir hayat tecrübesi ters yüz ediliyor sanki...

Makarada sarılı film, oyuncularını değiştirip tersinden oynuyor.

Rolü değişiyor babalarla çocukların...

Size yürümeyi öğreten adamın koluna girip yürütüyorsunuz.

Bir zamanlar sizi besleyen eline destek olup kurumuş dudaklarına su veriyor, içine ekmek doğranmış çorba içiriyorsunuz.

Tıpkı rolleri değişmeden önce onun size yaptığı gibi, geceleri sessizce baş ucuna gidip nefesini dinliyorsunuz. Açıldı mı örtüyorsunuz.”



