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Dünya
Deutsche Welle

Can Dündar'den Merkel'e mektup

Casuslukla yargılanan Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, Almanya Başbakanı Merkel'i açık bir mektup yazarak baskılara sessiz kalmakla eleştirdi.

22 Nisan 2016 22:00


Der Spiegel dergisinin haberine göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel'e açık mektup yazan gazeteci Can Dündar, Merkel'i Türkiye'deki insan hakları ihlâlleri ve baskıya sessiz kalmakla eleştirdi.

Mektubunda Merkel'in bu hafta sonu Türkiye'ye yapmayı planladığı ziyaretin bütün dünya tarafından dikkatle izleneceğini belirten Dündar, "Tekrar hükümet temsilcileri ile görüşecek misiniz? Tekrar burada sanki hiç baskı yokmuş gibi mi davranacaksınız?" ifadelerini kullandı. Dündar, mektubunda "Bu tarihi mücadelede siz ve ülkeniz yanlış tarafta yer alıyorsunuz" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'la birlikte cumartesi günü Gaziantep'i ziyaret edecek. Merkel'in Başbakan Ahmet Davutoğlu ile bir görüşme yapması planlanıyor. Merkel'in ve AB yetkililerinin Türkiye ziyaretinde AB ile Türkiye arasındaki mülteci anlaşması ve mülteci krizinin çözümüne yönelik önlemlerin ele alınması bekleniyor.

Duruşma ertelendi

Öte yandan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün, MİT'e ait yardım TIR'larının durdurulması olayına ilişkin bilgi ve fotoğrafları haber yaptıkları gerekçesiyle 'casusluk' suçlaması ile yargılandıkları davanın üçüncü duruşması bugün İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Savcılığın esas hakkındaki mütalasını haızrlamak için süre talep ettiği duruşma 6 Mayıs'a ertelendi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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