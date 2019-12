Can Dündar'dan 'Mustafa' savunması...

Abbas Güçlü'nün hazırlayıp sunduğu Kanal D'deki Genç Bakış isimli programa konuk olan Can Dündar, belgeselin bu kadar fazla eleştirilmesinin sebeplerini açıklarken, kimi eleştirilerin 'eski hesaplaşma' olduğunu söyledi.İşte Can Dündar'ın açıklamalarından satır başları:Atatürk'ün lakilkiği ilanının anlatıldığı sırada kullandığım; intikam ifadesi maksadını aşan bir cümle oldu. Keşke koymasaydım dedim. Çocukken hocasından yediği dayak O'nda bir kırılma noktası olduğu için böyle bir şey kullandım. Aslında çok masumane birşey ifade etmek istemiştim.Atatürk'ü bizden gizliyorlar. Kürtlerle ilgili filmde söylediğim şey Türk Tarih Kurumu'nun bastığı kitapta yok. Eğer Atatürk'ün böyle bir vizyonu varsa bu hangi hakla bizden gizleniyor?Deniz Baykal'ın tepkisi bu filmi AKP değil de CHP'nin iktidar olduğu bir zaman yapsaydım nasıl bir tepki alacağımı gösteriyor. Çünkü ben muhafazakar bir Atatürk yorumcusu değilim. Eğen ben CHP lideri olsaydım Atatürk'ün Nutuk'taki; " Bizim programımız CHP programıdır sözü herkesçe biliniyor olurdu. Baykal eleştirisinde Ergenekon bağı da kurdu. Ama ne dediğini anlamadım ben.Bence tam zamanıydı. Oğlum 10 Kasım'da benim çocukken okudğum şiiri okuyacak. Bu ülkede Atatürk'e şiir bile yazılmıyor. Bu nedenle yeni bir söyleme ihtiyaç vardı.Eleştirileri saygıyla okudum. Olumsuz eleştirileri ikiye ayırıyorum. Bazıları eski hesaplaşmalar, bazıları ise "O niye yapıyor, ben yapmıyorum" düşüncesi. Ama en çok can yakan eleştiriler para ile ilgili olanlar.Atatürk'ü çok sevmiş, konuşmuş ama O'nun için hiçbirşey yapmamışız. Atatürk'ü sahiplenen çevrelere soruyorum; 70. yıldayız bugüne kadar Atatürk için neden birşey yapılmadı? Atatürk'ü içimizde yaşatmanın bize de Atatürk'e de bir faydası yok.Rakı içiyor oluşu Atatürk'ün devrimlerini gölgeleyecek birşey değil. Kaldı ki filmde sofraların mektep özelliği veriliyor. Ben filmi izleyenlerin alkolik olduğu mesajını alacağını düşünmüyorum.Atatürk'ün saklayacak birşeyi yok. Bu bizim kendi kendimize yarattığımız korkular.Atatürk eğer bizim dönemimizde okuyor olsaydı, şu an içeride olurdu. Bugün gençlere yasakladığımız ne varsa, Atatürk'ün hayatında o var. Atatürk'ün Cumhuriyeti kurarken yaptıkları bugün O'nun kurduğu cumhuriyette yasaklanıyor.Askerde bitap düşene kadar, Atam artık yeter diyene kadar "Atatürk en büyük lider!" diye bağırdık. Bu Atatürk'e, O'nu benimsetmeye yakışır bir yöntem olabilir mi? Bu ülkede Atatürk adına darbeler yapıldı, 12 Eylül döneminde Nutuk bir işkence aracı olarak kullanıldı. Bunlar olsa olsa Atatürk'ten soğutur; ki öyle oluyor.Çevresi Atatürk' e karşı vefasızdı. Atatürk kendine ihanet edenler olduğunu düşünüyor. Hiçbir lider kendine ihanet edeni affetmez. Kaldı ki Atatürk affetmiştir de.Bir liderin cepheden aşk mektubu yazmasından güzel ne olabilir. Bu neden insanları rahatsız ediyor.Atatürk; "Ben karanlıkta yatamam çocuk." diyor. Karnlıktan korktuğunu söylemiyor filmde. Benim o sahneyi koymamamın amacı o dönem mum alacak paralarının bile olmadığını anlatmaktı. Eğer buradan Atatürk'e korkak denildiği imajı çıkyorsa bunda kötü niyet var demektir.