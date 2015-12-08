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Can Dündar'dan FEMEN'e mektup

"İsimlerinizi, son yılların en etkili isyan panosunda, göğsünüzde görmek, yüreğinizin üzerinde okumak, yüreğimize su serpti"

08 Aralık 2015 22:36

Ukrayna kökenli kadın örgütü FEMEN, tutuklu gazeteci Can Dündar’ın Silivri Cezaevi’nden gönderdiği teşekkür notunu Twitter hesabında yayınladı.

Yaptıkları çıplak protestolarla dünya çapında şöhrete kavuşan FEMEN 2 Aralık’ta sosyal medyadan, "#CanDündarErdemGülYalnızDeğildir FEMEN, basın özgürlüğünün yanında, baskının karşısında!" mesajını vermişti. Bir FEMEN üyesi mesajı çıplak vücuduna yazmıştı.

Can Dündar 3 Aralık tarihli, FEMEN’in bugün paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı: Sevgili FEMEN; isimlerinizi, son yılların en etkili isyan panosunda, göğsünüzde görmek, yüreğinizin üzerinde okumak, yüreğimize su serpti. Her daim mazlumun yanında olan hareketinize Silivri’den teşekkürlerimizi ve sevgilerimizi yolluyorum. Varolun. Sevgiyle.”

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