Can Dündar'dan duruşma öncesi mesaj: Tarihte hep kazandık, yine kazanacağız!

MİT TIR'ları haberleri nedeniyle bugün hâkim karşısına çıkacak olan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, duruşma öncesi kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Erdem Gül ile birlikte yargılanan Can Dündar, mesajında, "Çağlayan'a, bir kez daha, despotizme karşı basın özgürlüğünü ve hukukun üstünlüğünü savunmaya gidiyoruz. Tarihte hep kazandık; yine kazanacağız" dedi.

Dündar'ın paylaşımı şöyle: