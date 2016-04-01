T24 LogoT24 Logo
Gündem

Can Dündar'dan duruşma öncesi mesaj: Tarihte hep kazandık, yine kazanacağız!

Can Dündar'ın Twitter paylaşımı...

01 Nisan 2016 11:57

MİT TIR'ları haberleri nedeniyle bugün hâkim karşısına çıkacak olan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, duruşma öncesi kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Erdem Gül ile birlikte yargılanan Can Dündar, mesajında, "Çağlayan'a, bir kez daha, despotizme karşı basın özgürlüğünü ve hukukun üstünlüğünü savunmaya gidiyoruz. Tarihte hep kazandık; yine kazanacağız" dedi.

Dündar'ın paylaşımı şöyle:

 

ETİKETLER

can dündardavaerdem gültwitter
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2016-04-01T11:57:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/can-dundardan-durusma-oncesi-mesaj-tarihte-hep-kazandik-yine-kazanacagiz,334415","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/can-dundardan-durusma-oncesi-mesaj-tarihte-hep-kazandik-yine-kazanacagiz,334415"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24