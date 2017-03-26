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Medya

Can Dündar'dan Cumhuriyet'e: Yapmayın arkadaşlar, Atatürk'ün böyle bir kaydı yok!

Gazetenin eski Genel Yayın Yönetmeni, yanlış atılan bir başlık için düzeltme yaptırdı

26 Mart 2017 17:28

Özgürüz.org'un Genel Yayın Yönetmeni ve Cumhuriyet gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, gazetenin "Atatürk'ün kendi sesinden Selanik türküsü” başlıklı bir haberi için, düzeltme uyarısında bulundu.

Cumhuriyet'in haberinde, “Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi sesinden Selanik türküsünü söylediği kaydı Tarık Akan'ın arşivinden çıktı. Bir Alman plak şirketi, hediye olarak, Atatürk'e, ufak ve otomatik bir kayıt makinesini gramofonu ile beraber hediye etmişti. Gazi bazen sevdiği arkadaşları ile bazen de yalnız kaldığı zamanlar şarkılar söylüyor veya dinliyordu” ifadesi yer aldı.

Gazetenin Eski Genel Yayın Yönetmeni Dündar ise, bu habere Twitter hesabından düzeltme uyarısında bulunarak, “Yapmayın arkadaşlar. Atatürk'ün böyle bir kaydı yok. Türküyü söyleyen, kameramanımız Murat... Ricam üzerine belgeselimiz için seslendirmişti” diye yazdı.

Ardından ikinci bir tweet atan Dündar, "O yayına da bağlanıp rahmetli Tarık Akan'a da işin aslını söylemiştim. Daha fazla yayılmadan düzeltmek istedim. Neyse. Muhteşem türküdür ama" açıklamasında bulundu.

 

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Can DündarCumhuriyet gazetesiSelanik türküsüTwitterAtatürkdüzeltmeTarık Akan
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