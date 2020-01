Can Dündar’a saldırı davasının sanığı: Eylemim toplumu bütünleştirmek içindi!

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile NTV muhabiri Yağız Şenkal'ın adliye önünde silahlı saldırıya uğramasına ilişkin 1'i tutuklu 3 sanık hakkında açılan davanın görülmesine başlandı. Saldırgan Murat Şahin, saldırıyı kendi siyasi düşünceleri çerçevesinde gerçekleştirdiğini iddia ederken, “Eylem, korkutmaktan ziyade toplumu bütünleştirmek içindi” dedi.

Amacının Can Dündar'ı öldürmek olmadığını iddia eden tutuklu sanık Murat Şahin ifadesinde Dündar'ın Türkiye’ye zarar verdiğini unutan insanlara mesaj vermek için eylemi gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Hürriyet’in haberine göre, İstanbul 28’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına 4 yıldan 12 yıl 10 aya kadar hapsi istenen tutuklu sanık Murat Şahin cezaevinden getirilirken 2 yıl 6 aydan, 6 yıl 6 aya kadar hapsi istenen tutuksuz yargılanan Sabri Boyacı, Habip Ergün Celep hazır bulundu. Dündar'a saldırı esnasında yerden seken kurşun ile ayağından yaralanan NTV muhabiri Yağız Şenkal da duruşmaya katılırken şikayetçi Can Dündar İngiltere’de olduğu için duruşmaya gelmedi.

İddianamenin okunması ve kimlik tespitlerinin ardından sanıkların savunmalarına geçildi. Can Dündar'ı öldürme amaçlı olmadığını kaydeden sanık Murat Şahin, “Basından takip ettiğim kadarıyla Can Dündar ve onun gibi düşünen bazı gazetecilerin Türkiye’ye çok zarar verdiklerini kendi siyasi düşüncem çerçevesinde değerlendirdim. Amacım Can Dündar’ı öldürmek ya da yaralamak değildi. Kitleye mesaj vermekti. Can Dündar’ın Türkiye’ye zarar verdiğini unutan insanlara mesaj vermekti. Can Dündar’ı korkutmaktı. Eylem, korkutmaktan ziyade toplumu bütünleştirmek içindi. Suça konu silah aslında benim silahımdır. Kendisi ile aynı siyasi düşüncede olduğum arkadaşım Sabri Boyacı’ya emaneten silahı verdim. Uzunca süre onda durdu. Bu olaydan tahminen 10 gün önce Sabri’den silahı geri istedim. Bu olaydan birkaç gün önce Can Dündar’a böyle bir eylem yapmayı düşünmüştüm" dedi.

Sanık Şahin duruşma arasında Can Dündar'ı gördüğünü, daha sonra kalabalıktan uzaklaşınca kimse zarar görmedin diye yaklaşıp ateş ettiğini kaydetti.Şahin, " Kendisine nişan almadım. İki el ateş ettim. Eğer öldürmek isteseydim 200 metre uzaktan ateş eder kendisini öldürürdüm. Çünkü ben silah eğitimi almış çok iyi nişancı birisiyim. Toplumsal olaylara duyarlı birisiyim. Habip Ergün’ü tanımıyorum. İlk kez burada görüyorum. Kendisi ile telefon ile de konuşmadım. Birkaç kişiye silah için telefon etmiş olabilirim. Yedek olsun istedim. Silah para gibidir, lazım olursa satarım para elde ederim gibi düşündüm" ifadelerini kullandı.

Saldırıda kullanılan silahı Murat Şahin'e verdiği öne sürülen tutuksuz sanık Sabri Boyacı, “Murat Şahin’e kesinlikle silah temin etmedim. Ayrıca Murat Şahin tarafından bana emaneten bir silah da verilmedi. Benim bu olayla bir ilgim yoktur. Murat’ın beyanlarını kabul etmiyorum” dedi.

Yağız Şenkal: O silah beni öldürebilirdi

Duruşmada söz alan NTV muhabiri şikayetçi Yağız Şenkal ise olay anını anlattığı ifadesinde, “Sanıktan şikayetçiyim. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. O silah beni öldürebilirdi. Sakat kalabilirdim" ifadelerini kullandı.