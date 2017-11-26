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Deutsche Welle

Can Dündar'a Lev Kopelev ödülü

Can Dündar Köln’de Lev Kopelev Forumu tarafından Rus sosyolog Lev Gudkov ile birlikte "Lev Kopelev Ödülü"ne layık görüldü

26 Kasım 2017 21:21

Lev Kopelev Forumu, gazeteci Can Dündar ve Rus sosyolog Lev Gudkov'un bu ödüle layık görülmesine gerekçe olarak, ''eleştirel gazetecilik ve bağımsız bilime yapılan endişe verici baskılara, korkusuzca göğüs germiş olmalarını'' gerekçe gösterildi. Forum, ''Özgür ve açık toplumun değerlerini tehdit eden otokratlar ve popülistler çağında bunun özellikle cesaret gerektiren bir eylem olduğuna'' vurgu yaptı.
Köln'deki ödül töreninde bir konuşma yapan Almanya eski Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, ''Lev Gudkov ve Can Dündar, baskının önünde eğilmediler, ne düşünce ne de konuşma yasaklarına boyun eğdiler'' ifadelerini kullandı.

Gauck, ayrıca Rusya ve Türkiye'de benzer bir sürecin gözlemlendiğini söyledi. İki ülkede de otokratların adaletin kontrolünü tekellerine aldıklarını, medyanın önemli bir kısmını kontrol ettiklerini ve milliyetçilik ve devlet dini temelli bir ideoloji oluşturduklarını vurguladı.

Ödülünü Köln'de bizzat alan Rus sosyolog Lev Gudkov, Moskova'daki bağımsız araştırma şirketi Levada Merkezi'nin yöneticisi. Gudkov, devlet tarafından ''yabancı casus'' olarak yaftalanan araştırma şirketi için artan baskılara rağmen mücadelesini sürdürmüştü.

Şirket, güncel gelişmelere ilişkin farklı yorumların yanı sıra, Sovyetler zamanına ilişkin araştırmalar da yapmıştı.

Adını Rus yazar Lev Kopelev ‘den alan söz konusu ödül, aynı isimli Forum tarafından 2001 yılından bu yana her yıl muhalif kişiliğiyle tanınan yazarın çizgisindeki kişilere, projelere ya da örgütlere veriliyor. Forumun amacı ise Batı ve Doğu Avrupa arasındaki etkileşimi teşvik etmek. Geçen yıl ödüle Rus yazar Vladimir Voinoviç layık görülmüştü.

©Deutsche Welle Türkçe

DW/epd, SÖ/BS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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