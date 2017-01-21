Can Dündar'a ifade ve medya özgürlüğü ödülü

Gazeteci ve Belgesel Yapımcısı Can Dündar, geçtiğimiz salı akşamı Strasbourg’ta 2017 yılın ‘Strazburg Basın Kulübü İfade ve Medya Özgürlüğü Ödülü’ne layık görüldü.
Evrensel'de yer alan habere göre, Fransız-Alman kültür televizyon kanalının sanat salonunda önceki akşam yapılan ödül törenine 400’e yakın davetli katıldı.
Törende Avrupa Konseyi (AK) İnsan Hakları Komiseri Nils Muiznieks, Strasbourg Basın Kulübü Başkanı Françoise Schöller ve çok sayıda seçkin davetli bulundu.
Can Dündar konuşmasında “Çok sayıda gazetecinin tutuklu kaldığı Silivri Cezaevi umarım bir gün demokrasi müzesi olur” dedi.