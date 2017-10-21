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Medya

Can Dündar'a 'Avrupa'da Yılın Gazetecisi' ödülü

"Mücadelemiz ülkemiz özgürleşene kadar devam edecek"

21 Ekim 2017 14:40

"Prix Europa" tarafından televizyon, radyo, yazılı basın, belgesel alanlarında en iyilerin ödüllendirildiği gecede özgürüz.org Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar "Avrupa'da Yılın Gazetecisi" seçildi.

Dündar, Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül ile birlikte, Adana’da mühimmat yüklü MİT TIR’larının durdurulması ile ilgili haberleri nedeniyle 92 gün tutuklu kalmıştı.

Ödül töreninde Dündar, Türkiye'de yüzlerce gazetecinin cezaevinde bulunduğunu hatırlatarak "Mücadelemiz hepimiz -ve ülkemiz- özgürleşene kadar devam edecek" dedi. 

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