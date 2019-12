Can Dündar'a ağır eleştiri

Atatürk'ü izleyiciye yanlış aktardığı yönünde eleştirilen Can Dündar'ın 'Mustafa' filmini yönetmen Mustafa Altıoklar da sinematografik olarak değerlendirdi. Altıoklar, Sabah'a verdiği demecinde Dündar'ın sinema dilini bilmediğini bu yüzden de başarılı olamadığını iddia etti: "Can şeytanın gizlendiği sinematografik ayrıntıları bilseydi safiyetin tuzaklarına düşmezdi! Ve sevgi dağlarının doruklarındaki pamuklu tahtından da olmazdı!" Kamera kullanımından senaryosuna, kurgusundan müziğine kadar filmin birçok eksiği olduğunu belirten Mustafa Altıoklar, Can Dündar'a eleştirilerini bir şiirle özetledi: "Başka söze ne hacet Can'ım Sana kızanlara kızmaya hakkın yok... Ama bilirim içinde kötülük yoktur, Vallahi yoktur... Ama olmaz ki... Böyle de yatılmaz ki!"



Yönetmen Mustafa Altıoklar, Can Dündar'ın 'Mustafa'yı, sinema dilini bilmeden çektiğini dile getirdi. Altıoklar; "Bilseydi; ne sevgi dağlarının doruklarındaki pamuklu tahtından olurdu ne de gündem saçma sapan suçlama ve savunmalarla işgal edilirdi" dedi. Dündar'a, "Sana kızanlara kızmaya hakkın yok/ Ama bilirim içinde kötülük yoktur/ Vallahi yoktur.../ Ama olmaz ki.../ Böyle de yatılmaz ki..." şeklinde şiirle de seslenen Altıoklar, filmin hatalarını şöyle sıraladı:



Kurgu: Düz, cansız akan, sıradan bir televizyon belgeseli kurgusu.

Senaryo: Anafikri yansıtmıyor. Tetikleyici olay, asal çatışma yok.

Final: Kaybeden, zavallı bir karakter gösteriliyor.



Gerilim yarattı



Kamera kullanımı: Gerilim ve korku sinemasının kamera pozisyonları kullanılmış, izleyicide gerilim oluşuyor.

Müzik: Çocuklarda, 'Atatürk' ismini her duyduklarında yaşayacakları bir bilinçaltı korkusu yaratıyor