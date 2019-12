'Can Dündar yargılansın!'

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Malatya Şubesi Başkanı Ali Ekber Tunçdemir, Can Dündar'ın yazıp yönettiği "Mustafa" filminin gösterimden kaldırılması ve Dündar'ın da yargılanması talebiyle Malatya Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.Dernek üyeleriyle birlikte Malatya Adliyesi'ne gelerek suç duyurusunda bulunan Tunçdemir, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, taleplerinin, Can Dündar'ın cezalandırılması ve yargılama devam ederken filmin gösterimden kaldırılması olduğunu söyledi.Belgeselde, Mustafa Kemal Atatürk'e "düşkün bir biçimde içki içirildiğini" savunan Ali Ekber Tunçdemir, şöyle konuştu:"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk Devriminin kurucusu, Cumhuriyet ülküsünün yaratıcısıdır. Bu özellikleriyle Atatürk, Türk ulusunun yapışkanıdır. O, her Türk için bir simge kişidir. Biz Türk'leri bir arada tutan özellikler, Atatürk ülküsü, Türkçe, Türk bayrağı, Türk yurdu, Türk ordusu, Türk toprağının birlik ve bütünlüğüdür. 'Mustafa' filmi, Cumhuriyet ile Atatürk saygınlığını aşındırmaktadır. Bunlar yetmezmiş gibi filmde, Türklerin simgesel atasına sigara ve düşkün bir biçimde içki içirtilerek, Mustafa Kemal Atatürk'ün saygınlığı düşürülürken, Türk gençlerinin örnek aldığı kişi de manevi olarak öldürülmüştür."Tunçdemir, ayrıca filmde sigara reklamının da yapıldığını ileri sürdü.