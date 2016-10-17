Can Dündar ve Şanar Yurdatapan'a “Özgür Gündem’le dayanışma” davası

Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi ile dayanışmak amacıyla başlatılan “nöbetçi genel yayın yönetmenliği” kampanyasına katılan isimlerden gazeteci Can Dündar ve Şanar Yurdatapan ile gazetenin tutuklu olan yazı işleri müdürü İnan Kızılkaya hakkında iddianame hazırlandı.

Gazete Karınca’da yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede Dündar ve Yurdatapan ve Kızılkaya, “Örgüt yayınlarını basmak ve yayınlamak” iddiasıyla suçlanıyor.

Davanın ilk duruşması 22 Aralık’ta görülecek.