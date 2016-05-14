Can Dündar ve Erdem Gül'ü tutuklayan hâkim, Dündar'a silahlı saldırıyla ilgili gözaltındaki iki kişiyi serbest bıraktı!

Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün yargılandığı MİT TIR’ları davasının karar duruşmasında verilen ara sırasında Dündar’ın adliye önünde silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili soruşturma kapsamında silahı temin ettiği ileri sürülen Sabri Boyacı ve yeraltı dünyasında belli grupları organize ettiği iddia edilen Ergün Celep, serbest bırakıldı. Serbest bırakılma kararını Dündar ve Gül’ü tutuklayan İstanbul 7. Sulh Ceza Hâkimi İsmail Yavuz’un vermiş olması dikkat çekti. Cumhuriyet’ten Canan Coşkun’un haberine göre, hâkimlik şüpheliler hakkında haftada bir gün polis merkezine giderek imza atma şartı getirdi. Olayda NTV muhabiri Yağız Şenkal da bacağından yaralanmıştı.

Şüpheliler dün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık sorgusu için İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sedat Boyacı ve Selçuk Mutlu delil yetersizliğinden serbest bırakılırken, Sabri Boyacı ve Ergün Celep “silahla tehdit suçuna azmettirme” ve “Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet” suçundan tutuklanma istemiyle İstanbul Nöbetçi 7. Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevkedildi. Boyacı ve Celep hâkimlik sorgusunun ardından adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Buluşma trafiği

Emniyet, silahı Şahin’e verdiği iddia edilen Sabri Boyacı’nın olaydan önce saldırgan Murat Şahin ile, olaydan sonra ise azmettirici olduğu öne sürülen Ergün Celep ile buluşma görüntülerine ulaştı. Emniyetin olay öncesinde ve sonrasında yaşanan yoğun telefon trafiğini incelediğinde saldırının organize bir şekilde yapıldığını belirten bir rapor hazırladığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, saldırgan Murat Şahin sabah saat 08.30’da evden çıktı. Çağlayan Adliyesi’ne giderek öğle saatlerine kadar bekleyerek ortamı gördü. Daha sonra yine otobüse binerek evine döndü. Murat Şahin’in eşinin ifadesine göre eve girip gardıroptan bir şey alıp beline taktı. Sabri Boyacı’nın olay günü saldırıdan birkaç saat önce Gaziosmanpaşa’da Murat Şahin’le buluştuğu tespit edildi. Bu buluşma güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Şahin, bu görüşmenin ardından Çağlayan Adliyesi’ne gidip bekledikten sonra saldırıyı gerçekleştirdi. Şüphelilerden Sabri Boyacı, Ergün Celep ve onun şoförü Selçuk Mutlu ile Fatih’te bir araya geldiği belirtildi. Ayrıca pazartesiyi salıya bağlayan gece Ergün Celep, Sedat Boyacı, Selçuk Mutlu ve Sabri Boyacı’nın Florya’da bir araya gelip yaşanan gelişmeleri değerlendirdiği öğrenildi.

Kaçmaya çalıştılar

Toplantı çıkışında polisin kendilerini takip ettiğini fark eden zanlıların kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı. Ergün Celep, Selçuk Mutlu ve Sedat Boyacı o sabaha karşı gözaltına alınırken Sabri Boyacı ise ertesi gün yakalandı. Emniyette ifade veren Sabri Boyacı, polisin “Murat silahı senin bedelsiz olarak kendisine verdiğini söylüyor. Ne diyorsun?” sorusuna “Ben kimseye silah vermedim” diye cevap verdiği öğrenildi.