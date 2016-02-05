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Can Dündar ve Erdem Gül iddianamesi kabul edildi

25 Mart'ta hakim karşısına çıkacaklar

05 Şubat 2016 18:23

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, MİT TIR'larıyla ilgili yaptıkları haberler nedeniyle tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül hakkında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) şikâyetçi olması üzerine hazırlanan iddianameyi kabul etti. Mahkeme, Dündar ve Gül2ün tahliye taleplerini reddetti. Savcı İrfan Fidan tarafından hazırlanan iddianame, 27 Ocak'ta mahkemeye sunulmuştu. Dündar ve Gül, 25 Mart'ta hakim karşısına çıkacak.

Dündar ve Gül hakkında hazırlanan iddianamenin tamamını okumak için tıklayın.

Dündar ve Gül hakkında terör örgütüne yardım ve yataklık suçlaması, casusluk ve devletin gizli sırlarını ifşa etme suçlamalarıyla, bir kez ağırlaştırılmış müebbet, bir kez müebbet ve 30 yıl hapis cezası isteniyor. 

Mahkeme, Dündar ve Gül'ün iddianamesinin Selam ve Tevhid'de Kumpas davasıyla birleştirilmesi talebinin duruşma günü kararabağlanacağını belirtti.

 

 

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