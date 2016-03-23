Can Dündar ve Erdem Gül için yeni duruşma salonu hazırlandı

MİT TIR’ları haberleri nedeniyle 92 gün tutuklu kalan Can Dündar ve Erdem Gül’ün duruşmasına günler kala İstanbul Adliyesi’nde yeni büyük duruşma salonu yapıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Ulusal ve uluslararası basın meslek örgütleri, tutuklu gazeteciler için yarın İstanbul’da bir kez daha bir araya geliyor. Dayanışmaya, 25 Mart’taki MİT Tırları duruşması öncesi, Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem Gül de katılarak destek verecek. Meslek örgütü temsilcileri yarın saat 17.00’de Cağaloğlu’nda bulunan TGC Burhan Felek Konferans Salonu’nda düzenlenecek toplantıda bilgi verecek. Toplantıya Dündar ve Gül de katılacak.

Tüm meslek örgütleri ve uluslararası basın kuruluşları 25 Mart Cuma günü Çağlayan’da Dündar ve Gül’ün yargılanacağı MİT TIR'ları davasının ilk duruşmasını da izleyecek.