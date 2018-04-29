Can Dündar 'tutuklanma korkusu nedeniyle Hollanda'ya gelmiyor'

Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranan Cumhuriyet gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın, Uluslararası Polis Örgütü İnterpol tarafından tutuklanacağı endişesiyle Hollanda'da düzenlenecek basın özgürlüğü paneline gelmekten vazgeçtiği açıklandı.

Paneli düzenleyen De Balie Kültür Merkezi, Türk savcıların Dündar hakkında Uluslararası Polis Örgütü'nden (İnterpol) tutuklama talep etmesi nedeniyle, ziyaretin iptal edildiğini açıkladı.

De Balie Kültür Merkezi Müdürü Yoeri Albrecht, Dündar'ın Almanya'daki gizli adresinden ayrılmasının da bu koşullarda güvenli olmadığını belirtti.

İnterpol'ün Türk makamlarının çağrısına yanıt verip vermeyeceğini bilmediklerini belirten Albrecht, Merkez'in 5 yıldır özgürlük panelleri düzenlediğini ancak ilk kez bir etkinliğin bu kadar gerilim yarattığını da sözlerine ekledi.

Gelişmeleri "şok edici" olarak değerlendiren Albrecht, "Bizim hukuk devletimiz öyle düzenlenmiş ki, bir semidiktatörün vatandaşlarına uyguladığı skandal kısıtlamalar için uğraşıyor" diye konuştu.

De Balie, Almanya'daki gizli adresinde Can Dündar'la bir söyleşi gerçekleştirdi. 1 Kasım'daki panelde izleyicilere bu söyleşi gösterilecek.

Daha sonra Can Dündar, internetten görüntülü konuşma uygulaması Skype aracılığıyla, katılımcıların sorularını yanıtlayacak.

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü, Hollandalı parlamenter Kati Piri, Türkiye'nin İnterpol'e yaptığı tutuklama uyarısı üzerine panelin iptal edilmesine tepki gösterdi. Piri, Twitter mesajında, iptal kararı nedeniyle "Üzgün ve kızgın" olduğunu ifade etti.

Dündar, genel yayın yönetmeni olduğu Cumhuriyet gazetesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Suriye'deki radikal İslamcı örgütlere silah ve mühimmat gönderildiği iddialarını içeren bir haber yayımlanmıştı.

Savcılık, devlet sırlarını ifşa etmek, casusluk ve terör örgütü üyeliği gerekçeleriyle, Dündar'ın ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını istemişti.

2016 yılında mahkeme çıkışı uğradığı silahlı saldırıdan yara almadan kurtulan Dündar, Türkiye'yi terk ederek Almanya'daki yerleşmişti.