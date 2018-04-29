T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Can Dündar 'tutuklanma korkusu nedeniyle Hollanda'ya gelmiyor'

'MİT TIR'ları' haberi nedeniyle hakkında ömür boyu hapis cezası istenen ve Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranan Cumhuriyet gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın, 'tutuklanacağı endişesiyle Hollanda'da düzenlenecek basın özgürlüğü panelin

29 Nisan 2018 20:30

Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranan Cumhuriyet gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın, Uluslararası Polis Örgütü İnterpol tarafından tutuklanacağı endişesiyle Hollanda'da düzenlenecek basın özgürlüğü paneline gelmekten vazgeçtiği açıklandı.

'MİT TIR'ları'

Paneli düzenleyen De Balie Kültür Merkezi, Türk savcıların Dündar hakkında Uluslararası Polis Örgütü'nden (İnterpol) tutuklama talep etmesi nedeniyle, ziyaretin iptal edildiğini açıkladı.

De Balie Kültür Merkezi Müdürü Yoeri Albrecht, Dündar'ın Almanya'daki gizli adresinden ayrılmasının da bu koşullarda güvenli olmadığını belirtti.

İnterpol'ün Türk makamlarının çağrısına yanıt verip vermeyeceğini bilmediklerini belirten Albrecht, Merkez'in 5 yıldır özgürlük panelleri düzenlediğini ancak ilk kez bir etkinliğin bu kadar gerilim yarattığını da sözlerine ekledi.

Gelişmeleri "şok edici" olarak değerlendiren Albrecht, "Bizim hukuk devletimiz öyle düzenlenmiş ki, bir semidiktatörün vatandaşlarına uyguladığı skandal kısıtlamalar için uğraşıyor" diye konuştu.

De Balie, Almanya'daki gizli adresinde Can Dündar'la bir söyleşi gerçekleştirdi. 1 Kasım'daki panelde izleyicilere bu söyleşi gösterilecek.

Daha sonra Can Dündar, internetten görüntülü konuşma uygulaması Skype aracılığıyla, katılımcıların sorularını yanıtlayacak.

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü, Hollandalı parlamenter Kati Piri, Türkiye'nin İnterpol'e yaptığı tutuklama uyarısı üzerine panelin iptal edilmesine tepki gösterdi. Piri, Twitter mesajında, iptal kararı nedeniyle "Üzgün ve kızgın" olduğunu ifade etti.

Dündar, genel yayın yönetmeni olduğu Cumhuriyet gazetesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Suriye'deki radikal İslamcı örgütlere silah ve mühimmat gönderildiği iddialarını içeren bir haber yayımlanmıştı.

Savcılık, devlet sırlarını ifşa etmek, casusluk ve terör örgütü üyeliği gerekçeleriyle, Dündar'ın ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını istemişti.

2016 yılında mahkeme çıkışı uğradığı silahlı saldırıdan yara almadan kurtulan Dündar, Türkiye'yi terk ederek Almanya'daki yerleşmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TIRTürkiyeCumhuriyetGenel Yayın Yönetmeni Can DündarHollandaGenel Yayın Yönetmeni Can Dündar Uluslararası PolisDe Balie Kültür Merkezi TürkDündarUluslararası PolisBalie Kültür Merkezi Müdürü Yoeri Albrecht Dündar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24