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Can Dündar'ın avukatları 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin reddini talep etti

04 Aralık 2020 12:19

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin "gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara Cumhuriyet Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde yer verdiği" gerekçesiyle çarptırıldığı 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay'ca bozulan Can Dündar'ın yargılandığı davada, Dündar'ın avukatları mahkeme heyetinin reddini talep etti. İtiraz, mahkeme heyetince geri çevrildi. Dündar'ın avukatlarının bir hafta içinde yazılı itiraz sunmaları durumunda talep üst mahkemece değerlendirilecek.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki kapalı görülen duruşmaya, Can Dündar katılmazken, avukatları hazır bulundu. Davada 'katılan' sıfatı bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MİT Müsteşarlığı'nı avukatları temsil etti. Duruşmada, geçen celse verilen mütalaaya karşı tarafların beyanları alındı.

Dündar'ın beyanlarının alınması talebine ret

7 Ekim 2020'de mal varlıklarına el konulmasına karar verilen Can Dündar avukatlarının bu karara itirazının, İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nce reddedildiği kaydedildi. Öte yandan Dündar'ın avukatları tarafından hükmedilecek ceza miktarı daha ağır olacağı gerekçesiyle bozma ilamına karşı beyanlarının alınmasından sonra yargılamaya devam edilebilecek olduğuna dair itirazda bulunulduğu da öğrenildi. Bu itiraz da mahkemece reddedildi.

Can Dündar'ın avukatları, mahkeme heyetinin reddini talep etti. Mahkeme heyeti, dosyanın geldiği aşamayı dikkate alarak ret talebinin yargılamayı uzatmaya ilişkin olduğu kanaatiyle bu talebin geri çevrilmesine karar verdi. Dündar'ın avukatına 7 günlük süre verilerek yazılı olarak itiraz dilekçesi sunmasına ve bu süre içinde dilekçenin sunulmaması durumunda yargılamaya devam edileceği uyarısında bulunuldu. Dilekçe sunulursa itirazın, üst mahkeme olan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderileceği belirtilerek duruşma 23 Aralık'a ertelendi.

Savcı 2 suçtan 35 yıla kadar kadar hapis istedi 

Duruşma savcısı 14 Ekim 2020 tarihli duruşmada, esas hakkındaki mütalaasını bildirmişti. Can Dündar'ın Cumhuriyet Gazetesi'nde genel yayın yönetmeni olduğu dönemde yazdığı yazılara yer verilen mütalaada, "FETÖ'nün nihai amacı olan Türkiye Cumhuriyeti Devletini teröre yardım eden ülke konumuna sokarak Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanmasını sağlamak amacına yönelik haber ve yazıların yayınlanmaya devam ettiği" öne sürüldü.

Mütalaada Dündar'ın "devlet sırrı niteliğindeki bilgileri temin ederek basın yoluyla yayarak suç işlediği" savunularak Can Dündar'ın "Siyasal ve askeri casusluk" ve "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçlarından toplam 22,5 yıldan 35 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

7 Ekim tarihli kararla 'kaçak' sayılmıştı

Mahkeme, 7 Ekim 2020 tarihli kararla Can Dündar'ın 'kaçak' sayılmasına, Dündar'a ait menkul ve gayrimenkullere el konulmasına ve bankalardaki vadeli-vadesiz hesaplarına el koyma kararı vermişti.

Ayrıca Dündar'a ait el konulmasına karar verilen taşınmazların sayısı, hak ve alacaklarının miktarı dikkate alınarak "malların yönetilmesi için" TMSF'nin kayyım olarak atanmasına da karar verilmişti.

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