Can Dündar için koruma önlemleri sıkılaştırıldı

İki yılı aşkın süredir Berlin’de yaşayan gazeteci Can Dündar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya ziyaretinin ardından kendisine yönelik polis koruma önlemlerinin sıkılaştırıldığını bildirdi.

Berlin-Brandenburg Radyo ve Televizyon Kurumu'na (RBB) konuşan Dündar, Erdoğan'ın Eylül ayı sonunda yaptığı ziyaretin ardından, kendisine yönelik tehlike seviyesinin önemli ölçüde yükseldiğini kaydetti ve Alman polisinin de bu nedenle koruma önlemlerini artırdığını belirtti. Erdoğan'ın kendisine bakışının nefret dolu olduğunu söyleyen eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dündar, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın kendisi hakkında yazılmış bir haberi asla unutmadığını ve intikam almaya çalıştığını savundu. Dündar, RBB'ye verdiği röportajda, Alman hükümetinin ise kendisine arka çıkmasını çok takdir ettiğini söyledi.

Erdoğan iadesini talep etmişti

Erdoğan Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı basın toplantısında Can Dündar'ın bir ajan olduğunu ve iadesini talep ettiklerini söylemiş, Dündar ise aynı gün düzenlediği basın toplantısında Erdoğan’ın “yalan söylediğini” savunarak, “Ben ajan değilim, gazeteciyim. Ben bir haber yaptım ve yaptığım haber yüzünden yargılandım ve yargılanmaya devam ediyorum” demiş ve “Erdoğan benim gazeteci değil, ajan olduğumu kanıtlarsa mesleği bırakmaya hazırım” şeklinde konuşmuştu.

Dündar hakkında kesinleşmiş bir karar yok

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin haberin Cumhuriyet gazetesinde yayımlanması nedeniyle yerel mahkemede Mayıs 2017'de "devletin gizli belgelerini ifşa etmek” suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan ve yargılanma sürecinde üç ay tutuklu kalan Dündar, Anayasa Mahkemesi’nin tutukluluğun kişi hürriyeti ile basın ve ifade özgürlüğünü ihlal kararının ardından tahliye edilmişti. Ancak Yargıtay yerel mahkemenin kararını bozarak, Dündar hakkında 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngören "gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme” suçundan hüküm verilmesi gerektiğine karar vermişti.

MİT tırları davasının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılanmasına başlanan gazeteci Dündar hakkında Nisan ayında “gıyabında tutuklama” ve “kırmızı bülten çıkarılması” kararı verilmişti.

epd,AFP / AÜ,BÖ

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