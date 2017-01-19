T24 LogoT24 Logo
Medya

Can Dündar, Hrant Dink için yazdı: On binlerce insanın “Hepimiz Ermeni’yiz” diye yürüyeceğini hayal eder miydin?

"‘Taraflar’, 23 Nisan’ına, 24 Nisan’ına döndü senden sonra; biz, 23,5 Nisan’ımızı kaybettik"

19 Ocak 2017 13:20

Can Dündar*

Bir aydır, Berlin Gorki Tiyatrosu’nda senin için düzenlenecek 19 Ocak anması için hazırlanıyorum. Yazılarını, yaşam öykünü, sana dair kitapları yeniden okuyorum. Konuşmalarını dinliyorum. Anıları gözden geçiriyorum.

Bugünün korku ikliminde böyle bir direnç öyküsünü okumak, cesaret aşılıyor insana.

Tek başına devlete, diasporaya, kiliseye “Yanlışsınız” diyerek kendini hem hedef haline getirişini, hem benzersiz bir vicdan sesine dönüşmeni hayranlıkla hatırlıyorum.

Okuduklarım, senin doğru bildiğini söylerken, yazarken, savunurken, bazen nasıl yalnız, nasıl tedirgin ve fakat her zaman nasıl kararlı ve cesur olduğunu bir kez daha görmemi sağlıyor.

O güvercin tedirginliğini de, ona rağmen şehirde bir başına gezme ısrarını da daha iyi anlıyorum şimdi.

Acaba bu ülkede insanların güvercinlere dokunmayacağını yazarken, buna gerçekten inanıyor muydun? Yoksa sadece bir temenni miydi bu?

Arkandan on binlerce insanın “Hepimiz Ermeni’yiz” diye haykırarak yürüyeceğini hayal edebilir miydin? Yaşarken düşlediğin empatiyi, ölümünle sağlayacağını düşünebilir miydin?

Okudukça, seninle birlikte neyi kaybettiğimizi bugün çok daha iyi kavrıyorum:

‘Taraflar’, 23 Nisan’ına, 24 Nisan’ına döndü senden sonra.

Biz, 23,5 Nisan’ımızı kaybettik.

Bugün güvercinler kentin ta içlerinde, biraz ürkekçe, ama bir o kadar da özgürce yaşam sürdüremiyorsa, biraz da ondandır.

* Bu yazı Agos gazetesinde yayınlanmıştır

10 yıl önce bugün katledilen Hrant Dink'in cenaze töreninde on binler böyle haykırmıştı:

ETİKETLER

Can DündarHrant Dink

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24