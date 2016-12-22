Can Dündar hakkında yakalama kararı

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, kapatılan Özgür Gündem gazetesi ile dayanışma amacıyla başlatılan "Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği" kampanyasına katıldığı gerekçesiyle eski Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar hakkında savunmasının alınması için yakalama kararı çıkardı.

Cumhuriyet’ten Canan Coşkun’un haberine göre, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya gazetenin avukatı Abbas Yalçın katıldı.

Mahkeme başkanı duruşma için çıkarılan davetiyenin Dündar'ın adresine gönderildiği ancak yurt dışında olduğu bilgisinin verildiğini kaydetti.

Ardından söz alan Avukat Abbas Yalçın ise Dündar'ın yurt dışındaki adresinin verilebileceğini, savunmasının bu şekilde alınabileceğini söyledi.

Duruşma savcısı ise savunmasının alınabilmesi için Dündar hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Heyet de yakalama kararı çıkararak duruşmayı 11 Nisan 2017'ye erteledi.