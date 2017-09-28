Can Dündar hakkında 'kırmızı bülten' ve iade talebi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında 'yakalama' kararı verilen eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'la ilgili 'kırmızı bülten ve iade talebinde bulunuldu.

Dündar, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı" yolundaki haberlere tepki gösterdi. Savcılığın, hakkında "sadece" soruşturma başlattığını vurgulayan Dündar, söz konusu paylaşımında Cumhuriyet ve Hürriyet gazetelerinin birinci sayfasından görüntüler paylaştı; "2 gazete; 2 farklı başlık. Kırmızı bülten çıkarılmadı; savcılığın bir talebi var sadece. Benim görüşüme de yerveren Hürriyet'e teşekkürler" dedi.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, merkez Bağlar ilçesinde 24 Nisan 2016'da Diyarbakır Esnaf ve Sanaatkarlar Odası Başkanlığı konferans salonunda gerçekleştirilen bir konferansta konuşan Dündar hakkında bir süre önce 'terör örgütü propagandası yaptığı' iddiasıyla soruşturma başlattı.

5. Sulh Ceza Hakimliği soruşturma kapsamında Başsavcılığın talebi üzerine Dündar hakkında 'yakalama' kararı çıkarttı.

Karar doğrultusunda yapılan aramada, Dündar'ın yurt içinde kayıtlı adresinde bulunmadığı ve Almanya'da olduğu tespit edildi. Başsavcılık, bunun üzerine Dündar'la ilgili 'kırmızı bülten' ve 'iade talepnamesi' düzenleyerek, Adalet Bakanlığı Uluslarası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne gönderdi.

Dündar, konuşmasında PKK'nın cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini öven, meşru gösteren ve teşvik eden ifadeler kullanmakla suçlanıyor.