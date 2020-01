Can Dündar: Gerçek Ergenekon’un yargılanacağı günü umutla bekliyorum

Ergenekon Davası'nda tanık olarak dinlenen gazeteci-yazar Can Dündar, "Benim gördüğüm Ergenekon, ne yazık ki bugünkü yargılama ile ilgisi olmayan yapıydı" dedi. Can Dündar, "Davada birbirleriyle irtibatı olmayan insanların bir araya getirildiğini ve muhaliflerin cezalandırılmaya çalışıldığını düşünüyorum. Gerçek Ergenekon’un yargılanacağı günü umutla bekliyorum" diye konuştu.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'de görülen 68'i tutuklu 273 sanıklı Ergenekon Davası'nın 202. duruşması'nda gazeteci- yazar Can Dündar tanık olarak dinlendi.

Öğleden sonra dinlenen Can Dündar'ın tanıklık yemini yaptırıldı ardından da tanıklık hakları hatırlatıldı. Mahkeme Başkanı Hüsnü Çalmuk, tanık Can Dündar'a "Davada dostunuz, düşmanınız var mı?" diye sordu. Can Dündar ise "Gazeteci dostlarım var" diye cevap verdi.

Mahkeme Başkanı Çalmuk, Can Dündar'ın 2008 yılında savcılıkta ifadesinin alındığını belirterek, " Ergenekon adlı bir kitap yazmışsınız. İddia edilen Ergenekon örgütüyle ilgili bilginiz var mı?" diye sordu. Tanık Can Dündar da, 1997 yılının sonbahar aylarında yayımlanan Ergenekon adlı kitabı, Celal Kazdağlı ile birlikte Show TV'de yayınlanan "40 Dakika" programının metinlerinden hazırladıklarını belirtti. Can Dündar programda, davanın tutuksuz sanıklarından Erol Mütercimler ile yaptıkları ropörtaja da kitabında yer verdiklerini belirterek, "Ergenekon adını ilk kez Mütercimler'den duydum. Mütercimler devlet içindeki illegal yapının adının 'Ergenekon' olduğunu Memduh Ünlütürk'ün anlattığını söylemişti. Ben de ilk kez Mütercimler'den duydum.

Kamuoyunda ilk defa bu programda duydu zannedersem" dedi. Program için merhum Başbakan Bülent Ecevit ile de röportaj yaptıklarını anlatan Can Dündar sözlerine şöyle devam etti: "Bizim üzerinde durduğumuz örgüt, NATO ülkelerinde, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerikalılar tarafından kurulan devlet içindeki gizli yapılardı. Bülent Ecevit de Başbakanlığı sırasında tesadüfen bilgi sahibi olduğunu açıkladı."

‘Gördüğüm Ergenekon ne yazık ki bugünkü yargılama ile ilgisi olmayan yapıydı’

Susurluk'ta ortaya çıkan bu yapının anlaşılması için röportajlar yaptıklarını anlatan Can Dündar, "Faili meçhul cinayetlerde hep aynı isimleri gördük. Ülkücü tetikçiler kullanıldı. Gazeteci arkadaşlarım Mustafa Balbay, bu konuda yazılar yazdı, Tuncay Özkan, Doğu Perinçek Susurluk'ta ortaya çıkan yapılara yazdıkları kitaplarda dikkat çektiler. Biraz paradoksal bir şekilde burada o yapıdan yargılanıyor" dedi

Dündar, "Benim gördüğüm Ergenekon, ne yazık ki bugünkü yargılama ile ilgisi olmayan yapıydı" şeklinde konuştu. Tanık olarak ifade veren Can Dündar’a daha sonra savcı Nihat Taşkın sorularını yanıtladı. Sorular üzerine Dündar "Bu davada birbirleriyle irtibatı olmayan insanların bir araya getirildiğini ve muhaliflerin cezalandırılmaya çalışıldığını düşünüyorum. Ben bir gün gerçek Ergenekon’un yargılanacağı günü umutla bekliyorum" diyerek sözlerini tamamlandı. Can Dündar'ın tanık olarak dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti duruşmayı 12 Temmuz saat 08.45'e erteledi.